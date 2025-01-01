Migliorano le liste d'attesa, 1,6 milioni di visite in più nei tempi corretti

La legge per il contrasto delle liste d'attesa comincia a dare frutti. Nei primi sei mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite mediche ed esami in più rispetto allo stesso periodo del 2025. È il dato saliente del Bollettino sulle liste di attesa realizzato dall'Agenas. Migliorano sia le prime visite (il 78,5% è fatta in tempo rispetto al 76,4% del 2025) sia gli esami diagnostici (84,6% rispetto all'82,8%). Contrastanti i dati regionali: a fronte di alcune Regioni che vedono progressi anche a due cifre, altre registrano un lieve arretramento.