Cartello fuori da gioielleria di Roggero avvisa: nessuna dichiarazione

Davanti alla gioielleria di Mario Roggero a Grinzane Cavour un cartello avvisa che la famiglia non rilascerà nessuna dichiarazione. 'Gentili giornalisti - vi si legge - desideriamo comunicare che la nostra famiglia non rilascerà alcuna dichiarazione. Ringraziamo per la comprensione e per il rispetto del nostro dolore'. Il cartello è firmato 'Famiglia Roggero'. All'interno del negozio ci sono la contitolare Mariangela Sandrone, moglie del gioielliere condannato a oltre 14 anni per avere ucciso due rapinatori e avere tentato di ucciderne un terzo, e una delle figlie che la aiuta a gestire l'attività. Al momento non ci sono clienti. All'esterno stazionano alcuni giornalisti, per il resto il contesto non è diverso dal solito, con il normale passaggio di auto e pedoni. Non ci sono curiosi, né sostenitori o detrattori a turbare l'apparente quiete di oggi in frazione Gallo a Grinzane Cavour, dove si trova la gioielleria.