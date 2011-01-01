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Promosso con l'aiutino di Roma. Piemonte in "tensione finanziaria"

Nel giorno in cui arriva la parifica emergono le criticità sulla situazione dei conti della Regione: ad alleggerire il disavanzo è stato l'intervento statale, e le spese sanitarie continuano a crescere. Ma Cirio è soddisfatto: "I gettonisti non sono più un problema"

Il Piemonte esce dalla parifica con il timbro della Corte dei Conti, ma non con i conti in ordine. Il maxi-sconto da oltre tre miliardi deciso dallo Stato alleggerisce il disavanzo sulla carta, mentre la gestione continua a non rispettare il piano di rientro. Tanto che la Procura contabile parla apertamente di un “preoccupante indice di tensione finanziaria” e mette in guardia dal progressivo accumulo del disavanzo non recuperato.

In ogni caso si evidenzia che il rendiconto “presenta un risultato di amministrazione negativo di circa un miliardo, in miglioramento rispetto al 2024 di circa 66 milioni”, con un disavanzo complessivo pari a circa 1,6 miliardi, “in sensibile miglioramento rispetto al 2024”.

“Promosso per l’ottavo anno di fila”, esulta il governatore Alberto Cirio. Ma la Corte, in verità, la promozione la mette tra parentesi. I conti migliorano, certo: il disavanzo effettivo scende da 4,88 a 1,64 miliardi di euro. Tuttavia quel miglioramento, per la quasi totalità, non lo ha prodotto la Regione. Insomma, dopo tanto (stra)parlare di autonomia è Roma a togliere le castagne dal fuoco.

Colpo di spugna

A pesare è infatti un intervento normativo dello Stato. La legge di Bilancio 2026, all’articolo 1 comma 643, ha stabilito che dal rendiconto 2025 il Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) non debba più essere accantonato nel risultato di amministrazione delle Regioni.

Per il Piemonte significa cancellare dal groppone 3,029 miliardi di euro. Su un miglioramento complessivo di circa 3,2 miliardi, quasi 3 vengono da qui. Il resto, circa 207,5 milioni, è il recupero parziale del disavanzo effettivamente applicato al bilancio dalla Regione. La sproporzione è netta, e la Corte non usa mezzi termini: “La cancellazione del FAL comporta solo in apparenza un miglioramento delle condizioni finanziarie”.

È la differenza tra un debito che si estingue e un debito che viene tolto dal computo. Il risultato di amministrazione resta negativo per circa un miliardo, in miglioramento di soli 66 milioni sul 2024: un dato, questo sì, riconducibile alla gestione ordinaria, capace di assorbire gli esiti negativi per 180,7 milioni del riaccertamento dei residui. Ma il fondo cassa finale resta sostanzialmente invariato.

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Indebitamento, quanta strada da fare

C’è poi il capitolo che la Procura regionale, nella voce della procuratrice della Corte dei Conti Fernanda Fraioli, ha trattato con più durezza: la quota di disavanzo che la Regione avrebbe dovuto recuperare nel 2025 e non ha recuperato. Sale a 81,5 milioni di euro, circa il 28% di quanto previsto, contro i circa 30 milioni del 2024.

Un accumulo progressivo che la Procura definisce un “preoccupante indice di tensione finanziaria”. A questo si sommano 25,1 milioni ancora da recuperare secondo la legge di Bilancio 2024 e altri 23 milioni imposti dalla legge di Bilancio 2025: entrambe le partite dovranno gravare sul bilancio 2026, insieme ai 58 milioni di contributo alla finanza pubblica imposti dalle leggi 213/2023 e 207/2024 e ancora non coperti.

Sul fronte dei residui attivi, la fotografia scattata dalla Corte è quella di crediti sempre più vecchi e sempre più difficili da riscuotere: 6,25 miliardi di euro il totale, con oltre 117 milioni di crediti legati al bollo auto cancellati per inesigibilità e una riscossione dei ruoli 2019-2020 ferma sotto il 13%. Restano inoltre disallineati i rapporti contabili con Comuni e Province – sebbene la Regione abbia avviato un’operazione di verifica straordinaria – e ancora da recuperare i crediti nei confronti di alcuni concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, seppure con “avanzamento delle azioni di recupero” secondo la Corte.

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Sanità, spesa in aumentano

Sulla sanità, il quadro complessivo è quello di una spesa che continua a salire: dai 9,9 miliardi del 2023 ai 10,6 miliardi del 2025 sul lato corrente (10,24 e 10,85 miliardi nella serie complessiva). A trainare l’aumento sono gli acquisti di beni (da 2,187 a 2,233 miliardi tra 2024 e 2025), i servizi – compresa la spesa per prestazioni sanitarie da privato accreditato – saliti da 4,311 a 4,355 miliardi, e il personale dipendente, passato da 3,245 a 3,387 miliardi.

Specularmente, la spesa in conto capitale si dimezza rispetto al 2024, dopo il picco legato agli interventi del Pnrr. Il consolidato del sistema sanitario regionale, approvato il 26 maggio scorso, ha fatto emergere un disavanzo sanitario di circa 210 milioni al quarto trimestre 2025, per il quale la Regione ha già adottato i provvedimenti di ripiano.

Cirio però nel suo intervento preferisce guardare il lato positivo e si concentra sulla riduzione dei costi relativi ai cosiddetti gettonisti, il personale sanitario esterno pagato a prestazione per coprire le carenze di organico: il presidente ha citato in udienza un calo del costo sul bilancio della sanità da 100 a 30 milioni di euro nell’ultimo anno, dopo una crescita esponenziale che ha toccato il suo picco nel 2024: “Ora non costituiscono più un problema per le casse della Regione”, ha detto il governatore. Tuttavia le altre voci di spesa sanitaria compensano abbondantemente questo miglioramento.

I conti delle partecipate

Restano, infine, alcune criticità di natura più strutturale segnalate dalla Corte: la situazione di Finpiemonte e Finpiemonte Partecipazioni, che continuano a svolgere entrambe un ruolo di holding in contrasto con l’articolo 20 del Testo unico sulle società partecipate, senza che siano state avviate azioni concrete per risolverla; i ritardi nella conclusione delle procedure di liquidazione di alcune società partecipate; una rigidità strutturale del bilancio e una carenza di liquidità che, nota la Corte, “continuano a rallentare i pagamenti verso enti locali e soggetti non commerciali”.

Tra gli aspetti positivi segnalati, oltre al rispetto del limite di indebitamento – “seppur con un indice elevato” – figurano l'approvazione del bilancio entro termini più contenuti dell'esercizio provvisorio e i “significativi miglioramenti” nella riconciliazione dei crediti e debiti con enti strumentali e società partecipate.

Il personale regionale, nel 2025, ammontava a 3.151 unità per una spesa complessiva di circa 179 milioni: la Sezione ne ha accertato il rispetto dei limiti normativi, rilevando però “carenze nella programmazione dei fabbisogni”. Alla luce dei dati evidenziati dalla Corte, il quadro risulta essere ben lontano dai proclami trionfalistici. Se di promozione si può comunque parlare, la Regione l’ha ottenuta strappando una sufficienza risicata.