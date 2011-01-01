LE REGOLE DEL GIOCO

Stabilicum, il Paese sbadiglia.

Solo al 20% piace la riforma

Gli elettori mettono al primo posto la rappresentanza (52%), relegando in secondo piano la governabilità. Le divisioni della coalizione vengono ridimensionate e il 46% chiede che l'esecutivo arrivi almeno alla prima metà del 2027

Mentre il Parlamento si divide sullo Stabilicum – o Melonellum, a seconda della curva da cui lo si guarda – gli italiani sembrano assistere alla partita con un interesse decisamente più tiepido dei protagonisti. Il sondaggio Radar Swg, realizzato proprio nei giorni in cui alla Camera andava in scena lo scontro sulle preferenze e sui franchi tiratori della maggioranza, restituisce un verdetto poco confortante per chi immaginava una riforma capace di accendere il Paese: cambiare la legge elettorale non è considerata una priorità, la rappresentanza conta più della governabilità e le crepe emerse nel centrodestra non vengono lette, almeno dalla maggioranza degli elettori della coalizione, come il preludio alla caduta del governo.

A Montecitorio la riforma ha già mostrato tutte le sue contraddizioni. Fratelli d’Italia ha visto naufragare, con voto segreto, l’emendamento sulle preferenze, affondato dal fuoco amico. Forza Italia continua invece a difendere le liste bloccate, mentre il testo – che sostituisce il Rosatellum con un sistema prevalentemente proporzionale, introduce un premio di governabilità per la coalizione oltre il 42% e mantiene, almeno per ora, i candidati scelti dalle segreterie – è ora atteso dal passaggio al Senato, dove proprio il nodo delle preferenze potrebbe riaprire la partita.

Scarso entusiasmo

Il sondaggio racconta un Paese che non considera affatto urgente cambiare la legge elettorale. Solo il 20% condivide completamente la riforma e un ulteriore 31% la condivide in parte, mentre il 20% la boccia senza appello. Colpisce soprattutto l’area grigia: il 10% si dichiara indifferente e ben il 19% non sa cosa rispondere.

Persino tra gli elettori della maggioranza l’entusiasmo non dilaga: il 40% approva pienamente il cambiamento, il 37% soltanto in parte. Tra gli elettori delle opposizioni prevale invece lo scetticismo, con il 29% decisamente contrario e appena il 16% pienamente favorevole. Insomma, una riforma che monopolizza il dibattito parlamentare non suscita una vera domanda popolare.

Prima la rappresentanza

C’è però un’altra indicazione molto chiara. Quando agli intervistati viene chiesto quale dovrebbe essere il principio ispiratore di una legge elettorale, il 52% sceglie la rappresentanza di tutti gli elettori, mentre solo il 33% privilegia la governabilità con maggioranze solide.

Il dato è interessante perché va proprio nella direzione opposta rispetto alla filosofia dello Stabilicum, costruito per garantire esecutivi più stabili attraverso il premio di governabilità.

Tra gli elettori del centrodestra il confronto è quasi in equilibrio (45% rappresentanza contro 46% governabilità), mentre nel centrosinistra il principio rappresentativo prevale nettamente, 61% contro 34%.

La spaccatura? Dipende da chi vota

Molto più politico il giudizio sullo scontro consumatosi alla Camera. Per il 42% degli italiani la bocciatura dell’emendamento sulle preferenze dimostra semplicemente che esistono differenze di vedute sulla legge elettorale, senza mettere in discussione il resto dell’alleanza. Il 41%, praticamente la stessa quota, vede invece una frattura ben più profonda nel centrodestra.

Anche qui emerge una fotografia perfettamente speculare. Tra gli elettori della maggioranza il 67% minimizza l’accaduto e soltanto il 21% parla di vera spaccatura. Tra gli elettori delle opposizioni avviene l’esatto contrario: il 54% legge il voto segreto come il sintomo di una crisi politica più ampia.

Il governo non sembra in pericolo

Ancora più significativa l’ultima domanda del sondaggio. Dopo tutto quello che è successo sulla legge elettorale, cosa dovrebbe accadere? La risposta è piuttosto netta. Il 46% ritiene che il governo Meloni debba proseguire almeno fino alla prima metà del 2027. Solo il 28% vorrebbe elezioni anticipate, mentre appena il 10% auspica un nuovo governo di centrodestra senza passare dalle urne.

Nel popolo del centrodestra il sostegno è addirittura plebiscitario: l’83% vuole che l’esecutivo resti in carica fino alla scadenza naturale della legislatura. Tra gli elettori delle opposizioni prevale invece la richiesta di tornare al voto (45%), ma anche qui non si raggiunge la maggioranza assoluta.

Scontro (solo) nel Palazzo corre

La fotografia finale è probabilmente la più interessante. Il Parlamento continua a combattere una battaglia che riguarda premio di maggioranza, liste bloccate, preferenze e rapporti di forza tra i partiti. Ma l’opinione pubblica sembra osservare la scena con molta meno partecipazione di quanto suggerisca il dibattito politico.

Gli italiani non chiedono con forza una nuova legge elettorale, continuano a privilegiare la rappresentanza rispetto alla governabilità e, soprattutto, non sembrano interpretare la battaglia sulle preferenze come l’inizio della fine del governo Meloni. Per ora, insomma, il vero scontro resta confinato dentro il Palazzo. Fuori, più che il desiderio di riscrivere le regole del voto, prevale l’impressione che ci siano priorità ben più urgenti.