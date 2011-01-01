OPERE & OMISSIONI

La fiera delle buone intenzioni. Lingotto tra governance e soldi

Tra annunci, memorandum e grandi progetti, il traguardo è ancora lontano. Restano da sciogliere il nodo della società, il ruolo delle fondazioni, il peso dell'investimento e il futuro dei francesi di Gl Events. Intanto c'è chi conta le poltrone prima del conto

Il memorandum c’è. I titoli sui giornali pure. Gli entusiasmi abbondano. I soldi, invece, per ora no. Per questo, prima di immaginare il nuovo polo fieristico internazionale capace di rilanciare Torino e il Piemonte, conviene raffreddare i bollenti spiriti. Il documento firmato da Camera di Commercio e Compagnia di San Paolo è poco più di una dichiarazione di intenti: sancisce la volontà di sedersi al tavolo, non molto di più. Tant’è che, al momento, una vera trattativa con i francesi di Gl Events non è ancora partita.

Eppure, la corsa alle dichiarazioni è già iniziata. Alberto Cirio si è precipitato a garantire che la Regione è «pronta a fare la sua parte», evocando l’utilizzo di futuri fondi europei. Una disponibilità politica che, tradotta in euro sonanti, al momento vale ancora zero.

La newco (non) in house

Il primo nodo è giuridico. Nei mesi scorsi era stata ventilata l’ipotesi della costituzione di una newco con le caratteristiche di una società in house, destinata ad acquistare il Lingotto e governarne il rilancio. Idea elegante, peccato che il Testo unico sulle società partecipate (D.Lgs. 175/2016) la renda quasi impraticabile.

Per essere davvero “in house” una società deve soddisfare contemporaneamente requisiti molto stringenti: capitale integralmente pubblico, attività svolta quasi esclusivamente nell’interesse delle amministrazioni socie e soprattutto quel famoso “controllo analogo” che consente agli enti pubblici di governarla come un proprio ufficio.

Le fondazioni bancarie, però, sul piano del diritto pubbliche non sono. Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt hanno natura privatistica. Il Consiglio di Stato lo ha ribadito più volte, da ultimo con la sentenza n. 1385 del 2020: la presenza di privati è possibile solo quando una specifica legge lo consenta. In parole povere, o si approva una norma ad hoc che permetta alle fondazioni di entrare nella società senza comprometterne la natura “in house”, oppure quella strada è sbarrata.

La mossa di Gilli

A evitare che la questione diventasse un rompicapo giuridico ci hanno pensato direttamente il presidente della Compagnia Marco Gilli e il segretario generale Alberto Anfossi. La linea è semplice: la fondazione di corso Vittorio Emanuele è disponibile a mettere risorse, ma non intende entrare nella futura società.

Una soluzione che elimina il problema normativo e, allo stesso tempo, sgonfia parecchie aspettative. Perché, raccontano fonti vicine al dossier, qualcuno tra i soliti esponenti della società civile a ritenuta d’acconto aveva già buttato gli occhi sulle poltrone ancora prima di sapere se ci fosse davvero una strapuntino.

Nel frattempo, la Compagnia ha affidato a Ernst & Young (EY), una delle quattro grandi società mondiali della consulenza e revisione, la predisposizione del dossier economico-finanziario dell’operazione. Sul fronte Camera di Commercio lavora invece un nutrito team di legali. Ma, senza una trattativa aperta, anche i costi dell’operazione restano inevitabilmente teorici.

Quanto costerà davvero?

Finché si parla di memorandum è tutto facile, le difficoltà iniziano quando bisogna staccare gli assegni. Le cifre circolate finora parlano di un acquisto compreso fra 20 e 30 milioni di euro, valori inferiori a quelli che Gl Event tenta di accreditare.

Il problema, però, non è solo comprare quanto rimettere in piedi il complesso. Gl Events gestisce oltre 100 mila metri quadrati tra quartiere fieristico e Oval. Tolto quest’ultimo, che è un edificio autonomo ed è di proprietà del Comune di Torino, restano circa 40 mila metri quadrati di padiglioni storici da riqualificare. Ed è qui che molti iniziano a fare paragoni poco rassicuranti.

Nel 2013 la Fondazione Crt acquistò il corpo principale delle Officine Grandi Riparazioni – circa 20 mila metri quadrati – investendo poi complessivamente intorno ai 100 milioni per trasformarle nel polo culturale Ogr che conosciamo oggi. Il Lingotto ha una superficie da recuperare circa doppia. Chi segue il dossier invita però a non fare confronti meccanici. Le Ogr richiesero costose bonifiche del sottosuolo e un recupero molto più invasivo. Il Lingotto, pur bisognoso di un profondo ammodernamento, non presenta criticità analoghe.

Questo non significa che bastino pochi spiccioli. Anche ipotizzando una ristrutturazione da “soli” 30 o 40 milioni, qualcuno al Grattacielo della Regione avrebbe già iniziato a fare due conti. Perché la linea immaginata da Camera di Commercio e Compagnia è piuttosto chiara: noi compriamo, la riqualificazione dovrebbe pagarla la Regione. Detta così sembra semplice. Molto meno lo diventa quando bisogna trovare davvero le coperture.

Il quarto padiglione

E il conto potrebbe non fermarsi qui. Fra le ipotesi che circolano c’è anche quella di trasformare l’attuale quarto padiglione provvisorio – la tensostruttura montata durante il Salone del Libro sul Piazzale 3 – in una struttura permanente. Non sarebbe soltanto un ampliamento del polo fieristico. Potrebbe diventare il centro congressi che Torino rincorre da anni senza mai riuscire a realizzare. Un’opera che aumenterebbe inevitabilmente il costo complessivo dell’operazione, ma che cambierebbe anche la funzione strategica dell’intero complesso.

Gl Events alza il prezzo?

Infine resta la variabile francese. L’amministratore delegato di Gl Events Italia, Gabor Ganczer, ha già fatto sapere che il gruppo considera strategico il Lingotto e che intende continuare a svilupparlo. Anche dopo la vendita, l’obiettivo sarebbe restare alla gestione del polo.

Nulla in contrario, fanno trapelare da Compagnia e Cciaa: “Vogliono continuare a gestire il Lingotto? Partecipino alla gara che verrà bandita e se la loro offerta risulterà la migliore, vincerà». Tradotto: nessuna corsia preferenziale e nessun diritto di prelazione.

Dietro quelle dichiarazioni, però, qualcuno legge una partita negoziale ancora tutta da giocare. Perché manifestare pubblicamente l’intenzione di restare può servire anche a rafforzare la propria posizione al tavolo della vendita. In altre parole: se il compratore sa che il venditore non vuole davvero uscire di scena, il prezzo rischia inevitabilmente di salire.

Per ora, comunque, siamo ancora al capitolo delle intenzioni. Il memorandum ha aperto la porta, non ha chiuso l’affare. E tra il rendering del nuovo Lingotto e il rogito notarile continua a esserci di mezzo la cosa più difficile da trovare: i soldi.