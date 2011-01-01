PALAZZO LASCARIS

"Chi l'ha visto?" Cirio missing

(in aula) sul caso Roggero

Qualche giorno fa annunciava urbi et orbi una mozione a sostegno del gioielliere, poi non si presenta in Consiglio Regionale. Il dem Rossi e la pentastellata Disabato attaccano: "83% di assenze, passa più tempo su Mediaset che in aula"

Prima un annuncio destinato a monopolizzare il dibattito, poi l’assenza nel giorno in cui la questione sarebbe dovuta approdare in Consiglio regionale. Quanto basta per scatenare la polemica a Palazzo Lascaris sul presidente del Piemonte Alberto Cirio, finito nel mirino delle opposizioni dopo aver promosso – in qualità di consigliere regionale di Forza Italia – un ordine del giorno per chiedere la grazia a Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavourcondannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei rapinatori che avevano assaltato il suo negozio.

Un’iniziativa politica con cui Cirio si è allineato alla linea di numerosi esponenti del centrodestra, a partire dal leader della Lega Matteo Salvini ma anche dal ministro della Difesa Guido Crosetto, tutti schieratisi apertamente a favore del gioielliere dopo la sentenza della Cassazione della scorsa settimana. Ma proprio nel giorno in cui la vicenda era al centro del confronto politico regionale, il governatore non era in Aula.

Desaparecido

Un’assenza tutt’altro che inusuale nell’agenda del presidente, ma che ha prestato il fianco alle opposizioni per un attacco frontale. La capogruppo del Movimento 5 Stelle Sarah Disabato ha esibito in Aula un cartello con la foto di Cirio e il logo del programma “Chi l’ha visto?”, ironizzando sull’ennesima mancata presenza del presidente. “Passa più tempo sulle reti Mediaset che in Consiglio regionale”, ha attaccato, prima che il presidente Davide Nicco sospendesse temporaneamente la seduta per riportare la calma.

A rincarare la dose è stato anche il Partito Democratico, con il consigliere e segretario regionale Domenico Rossi che ha ricordato come Cirio risulti assente nell’83% delle sedute del Consiglio. “Ancora una volta assistiamo al consueto format del presidente Cirio: annunci ad alto impatto mediatico, cavalcando l’onda emotiva, per poi non presentarsi al momento del dibattito e del voto istituzionale”, ha dichiarato Rossi.

Solidarietà ai giudici

Lo stesso Rossi ha anche depositato un ordine del giorno di segno opposto a quello di Cirio, a tutela “della magistratura, del principio di separazione dei poteri e delle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, unico soggetto cui la Costituzione attribuisce il potere di concedere la grazia”.

Nel documento, il consigliere dem esprime “piena e incondizionata solidarietà” ai magistrati finiti nel mirino dopo la sentenza sul caso Roggero e denuncia il clima di delegittimazione nei confronti dell’ordine giudiziario. L’atto richiama inoltre l’articolo 104 della Costituzione, ribadendo l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, e invita la Giunta regionale a concentrarsi sulle materie di propria competenza – dalla sanità ai trasporti, fino al welfare – evitando “strumentalizzazioni propagandistiche” su temi estranei alle funzioni dell’ente.

Mani avanti

La polemica era stata in parte anticipata dallo stesso Cirio nella mattinata, durante la cerimonia di parifica della Corte dei Conti. Interpellato sull’ordine del giorno, il governatore aveva infatti ridimensionato l’immediata portata dell’iniziativa, spiegando che la priorità della seduta sarebbe stata l’approvazione del disegno di legge sulle aree idonee e del piano per la qualità dell’aria. “Se e quando calendarizzarlo lo deciderà il presidente Nicco”, aveva affermato, lasciando intendere che il documento non sarebbe stato discusso nella seduta odierna.

Una spiegazione che non è bastata a placare le critiche. Anzi, per le opposizioni rappresenta l’ennesima dimostrazione di una strategia politica fatta di annunci e retromarce: prima il lancio mediatico di un’iniziativa destinata ad alimentare il dibattito pubblico, poi il passo indietro nel momento del confronto istituzionale.

Così, quella che avrebbe dovuto essere la giornata dell’ordine del giorno sulla grazia a Mario Roggero si è trasformata soprattutto nella giornata dell’assenza del suo promotore. Con il governatore accusato di aver lanciato il sasso e nascosto la mano, scegliendo di non affrontare in aula il dibattito politico che lui stesso aveva contribuito ad accendere.