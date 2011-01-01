Giovani, Regione finanzia 22 progetti per 1,4 milioni

La Regione Piemonte completa il finanziamento del bando Piemonte per i Giovani con lo scorrimento della graduatoria, destinando 1,4 milioni ai 22 progetti rimasti in attesa di copertura finanziaria. La copertura del bando arriva così a superare i 4,6 milioni di euro. Entrano tra i beneficiari 2 progetti a Biella e Pettinengo; 6 nel Cuneese fra Dogliani, Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo, Borgo San Dalmazzo, Bergolo, Mondovì e Busca; 6 nel Torinese a Rivoli, Santena, Lanzo, Gassino, Chivasso e Rivalta; 3 nel Novarese a Cameri, Casalino e Ghemme; 1 in provincia di Asti a Canelli; 3 nell'Alessandrino a Casale Monferrato, Felizzano e Novi Ligure; 2 in provincia di Vercelli a Gattinara e nell'Unione Montana Valsesia. "Investire sui giovani - afferma l'assessora alle Politiche giovanili Marina Chiarelli - significa investire sul futuro del Piemonte. Con lo scorrimento della graduatoria manteniamo un impegno, consentendo a tutti i progetti finanziabili di trasformarsi in opportunità reali per migliaia di ragazze e ragazzi. Crediamo che le politiche giovanili debbano offrire strumenti, spazi e occasioni per valorizzare talenti, competenze e capacità, favorendo il protagonismo delle nuove generazioni e rafforzando il legame tra i giovani e le comunità locali".