Auto in un canale, muore un 25enne a Cuneo

Un automobilista di venticinquenne è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto alle porte di Cuneo, in prossimità della frazione San Benigno. Il giovane ha perso il controllo dell'auto lungo via Villafalletto, uscendo di strada e finendo in un canale che fiancheggia la carreggiata. Gli operatori del 118 sono intervenuti insieme a un mezzo di soccorso della Misericordia, ai vigili del fuoco e alla polizia stradale. Le condizioni del ragazzo erano da subito molto gravi, vani i tentativi di rianimazione sul posto. Dall'inizio dell'anno in provincia di Cuneo sono ventuno le vittime della strada: nove di loro viaggiavano a bordo di un'auto, cinque in moto, quattro in bici (più il cicloamatore vittima di una caduta in gara durante la corsa Bra-Bra Fenix), cui si aggiungono un autista di tir, un pedone e una persona a bordo di un monopattino.