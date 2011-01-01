Siccità, Rossi (Pd) "in Piemonte è condizione strutturale"

"Non possiamo continuare a gestire la siccità come se fosse un'emergenza straordinaria. I dati dimostrano che è ormai una condizione strutturale e dobbiamo sapere se gli investimenti messi in campo stanno davvero riducendo le perdite delle nostre reti idriche". Lo afferma il consigliere regionale Domenico Rossi (Pd), interrogando l'assessore competente Matteo Marnati. "I numeri sulla situazione idrica del Piemonte sono preoccupanti", aggiunge Rossi. A maggio 2026 le precipitazioni hanno registrato un deficit del 44% rispetto alla media storica, - spiega il consigliere regionale - mentre a giugno il deficit è stato del 36%, portando il bilancio dell'anno idrologico a uno scarto negativo complessivo del 24%. Secondo i dati riportati nei bollettini di ARPA Piemonte, inoltre, gli scarti negativi interessano gran parte dei bacini regionali, con valori compresi tra il 30% e il 60%. "È una situazione - prosegue - che ha ricadute pesantissime anche sull'agricoltura, già messa a dura prova dalla combinazione tra scarsità d'acqua, temperature estreme e fenomeni di siccità improvvisa".