Farà meno caldo, fase tranquilla fino a sabato

Temperature in leggero calo e una fase meteorologica tranquilla fino a sabato. Sono queste in sintesi le previsioni secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. "La colonnina di mercurio - afferma - si assesterà intorno ai 32°C al Nord, 34°C al Centro e 36-37°C al Sud". Il cielo sarà per lo più sereno con qualche temporale fino a venerdì al Sud, in particolare lungo la fascia adriatica e poi verso la Calabria. Domenica, al Nord, nel corso della notte, è attesa una rapida perturbazione che estenderà il suo carico di piogge anche a tutto il Centro, dalla Toscana al Molise e, dal pomeriggio, fino alla Campania. Altrove il tempo resterà discreto, ma l'estremo Sud farà i conti con una nuova impennata termica, con il Palermitano che tornerà a toccare i 39°C. Infine, secondo le previsioni a lungo termine, è in arrivo una quarta ondata di calore: già da sabato 1° agosto si registreranno temperature diffuse di 35-37°C dalla Pianura Padana fino alla Capitale. Nel dettaglio: - Mercoledì 22. Al Nord: tempo soleggiato. Al Centro: isolati acquazzoni sui rilievi. Al Sud: perlopiù soleggiato, ancora molto caldo. - Giovedì 23. Al Nord: tempo soleggiato. Al Centro: acquazzoni soprattutto su rilievi e coste adriatiche in serata e nottata. Al Sud: verso sera peggiora in Puglia con temporali. - Venerdì 24. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato tranne sul Medio Adriatico. Al Sud: temporali sparsi localmente intensi. Tendenza: temperature in linea con il periodo, peggioramento domenica al Centro-Nord.