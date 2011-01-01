GLORIE NOSTRANE

Ghiglia fa il "cantAItore" sull'educazione digitale

L'ex parlamentare di An, oggi nel collegio del Garante della Privacy, lancia "Onlife", disco dalle sonorità elettrorap realizzato con l'ausilio dell'IA con testi su cyberbullismo e pericoli della rete. Il nome d'arte scelto è "Priva&Cy", tanto per restare in tema

C’è anche la musica nel curriculum di Agostino Ghiglia. Lo storico esponente della destra torinese, già parlamentare di An e del Pdl e oggi componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, ha deciso di vestire i panni del cantautore (o meglio del CantAitore) affidando alla musica un messaggio sull’educazione digitale.

Nasce così “ONLIFE! E.C.D. – Educazione Civica Digitale”, un concept album realizzato insieme alla giornalista Angela Orecchio sotto il nome artistico di Priva&CY with Bo(o)ts. Dodici brani che mescolano sonorità elettroniche, suggestioni indie e sfumature rap, con un elemento che rende il progetto ancora più singolare: la musica, le voci e gli arrangiamenti sono stati sviluppati con il supporto dell’intelligenza artificiale, utilizzata come strumento creativo e non come sostituto dell'autore.

Concept album

Un cambio di linguaggio, più che di missione. Per Ghiglia, infatti, il disco rappresenta l’evoluzione di un percorso dedicato all'educazione civica digitale, con l’obiettivo di raggiungere soprattutto i più giovani, utilizzando le stesse piattaforme e gli stessi linguaggi che fanno parte della loro quotidianità.

«Bono diceva che la musica può cambiare il mondo perché può cambiare le persone. Da questa convinzione nasce ONLIFE! E.C.D.», spiega Ghiglia. «La musica è il linguaggio più diretto per raggiungere le persone, soprattutto i giovani. L'innovazione non va né temuta né idolatrata: va conosciuta, compresa e governata».

Il titolo dell’album richiama il concetto di “onlife”, elaborato dal filosofo Luciano Floridi, per descrivere una realtà nella quale il confine tra vita online e offline è ormai dissolto. Una dimensione nella quale ogni gesto digitale – dallo scorrere i contenuti sullo smartphone all'accettazione delle condizioni d'uso di una piattaforma – produce effetti concreti sulla vita delle persone.

Ascolta qui

Le canzoni

Ogni traccia affronta un diverso aspetto della cittadinanza digitale. Si passa dall'intelligenza artificiale in (A)I’M alle insidie del Phishing, dalla protezione dei dati personali in Dati in catene e R.G.P.D. fino ai temi della sorveglianza digitale, della manipolazione dell’informazione e delle relazioni sentimentali nell’epoca delle app di dating, raccontate in Amore.exe.

Non manca poi un brano dedicato al tema del cyberbullismo, intitolato Ti scasso il cyberbullo, né una riflessione sulla dipendenza dagli automatismi digitali, contenuta in Chat(bot) Lobotomy.

CantAitore

Testi, concept e titoli portano la firma di Ghiglia e Orecchio, mentre la piattaforma di intelligenza artificiale Suno è stata utilizzata per tradurre le indicazioni autoriali in musica, arrangiamenti e interpretazioni vocali. Una scelta coerente con il messaggio dell'intero progetto: dimostrare che l’intelligenza artificiale può essere uno strumento da governare e non un’entità da subire.

Un modo originale per continuare a parlare di privacy, diritti digitali e cittadinanza, scegliendo questa volta il ritmo di un beat elettronico invece di quello di una conferenza. Se le capacità di sensibilizzazione restano tutte da vedere, l’ex missino ha quantomeno potuto dare libero sfogo al suo estro artistico.