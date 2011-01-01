GIUSTIZIA

Bigliettopoli, teorema senza prove

Le motivazioni della Corte d'Appello spiegano perché l'inchiesta simbolo di una (brutta) stagione giudiziaria è naufragata. Per i giudici il presunto circuito corruttivo non trova conferma negli atti e le argomentazioni della Procura non colmano il vuoto probatorio

Per undici anni è stato “Bigliettopoli” con al centro il “sistema Muttoni”. Un’espressione ripetuta nelle informative, nelle richieste della Procura e nei titoli di giornale, fino a trasformarsi quasi in una verità acquisita. Ieri, invece, sono arrivate le motivazioni della sentenza con cui lo scorso 20 aprile la Corte d’Appello ha reso definitiva l’assoluzione dell’ex patron di Set Up Live.

Più ancora del dispositivo pronunciato tre mesi fa, raccontano perché quell’impianto accusatorio non abbia superato la prova del processo. È una lettura istruttiva, decisamente severa nei confronti delle prove (mancanti). E il verdetto, pagina dopo pagina, è che il cuore dell’accusa non è mai stato dimostrato.

Nessuna prova

La parola che ricorre più spesso, anche se mai pronunciata esplicitamente, è una sola: prova. Per oltre un decennio l’inchiesta coordinata dall’allora pm Gianfranco Colace aveva sostenuto l’esistenza di un circuito corruttivo nel quale i biglietti omaggio distribuiti da Muttoni e Roberto De Luca, promoter e ad di Live Nation, costituivano il prezzo di favori, autorizzazioni e corsie preferenziali. Una ricostruzione suggestiva, alimentata da migliaia di intercettazioni e da un’imponente attività investigativa, che però, una volta arrivata davanti ai giudici, si è fermata proprio nel punto decisivo.

La Corte lo dice con il linguaggio asciutto delle sentenze, molto meno enfatico di quello delle conferenze stampa: non risulta dimostrato “lo stabile asservimento del pubblico ufficiale all’interesse del privato”, vale a dire quel rapporto di sistematica disponibilità che rappresentava il presupposto dell’intera contestazione. È una frase che demolisce l’impianto sul quale era stata costruita “Bigliettopoli”.

Dai sospetti ai fatti

Le motivazioni insistono su un concetto che attraversa tutto il provvedimento: i sospetti, anche quando sono numerosi, non bastano a fondare una responsabilità penale. La Procura aveva cercato di rafforzare l’appello producendo ulteriore documentazione e sostenendo che essa dimostrasse la stabile disponibilità del vicecomandante dei Vigili del fuoco Giovanni Ciccorelli nei confronti degli interessi di Muttoni e De Luca.

La risposta della Corte è netta. Quei documenti, scrivono i giudici, non sono in grado di modificare il quadro già ricostruito dal Tribunale e non consentono di colmare il vuoto probatorio sul quale si era fondata l’assoluzione di primo grado. Non è una differenza di interpretazione. È una differenza di sostanza. Perché significa che il materiale raccolto in anni d’indagine non riesce a dimostrare proprio ciò che avrebbe dovuto dimostrare.

Il processo non giudica i “climi”

C’è un altro aspetto che emerge con forza dalle motivazioni. Per l’accusa il contesto aveva un peso decisivo: i rapporti coltivati negli anni, la distribuzione degli omaggi, le relazioni tra promoter, funzionari pubblici e rappresentanti delle istituzioni costituivano gli indizi di un meccanismo consolidato. La Corte, invece, riporta continuamente il ragionamento sul terreno dei singoli fatti.

Ricevere un biglietto omaggio può essere discutibile sotto il profilo dell’opportunità. Ma il diritto penale pretende qualcosa di diverso: la prova che quell’utilità rappresenti il corrispettivo di uno specifico esercizio della funzione pubblica. È proprio quel collegamento, osservano i giudici confermando la sentenza di primo grado, che non emerge dagli atti. Ed è la ragione per cui il presunto “sistema” resta confinato nell’ipotesi investigativa senza trasformarsi in responsabilità penale.

Gli otto biglietti rimasti

Alla fine di un'inchiesta che aveva evocato un intreccio corruttivo diffuso, resta un solo episodio: gli otto biglietti per il concerto di Tiziano Ferro del 21 giugno 2017 destinati a Ciccorelli. Ma anche questo capitolo non cambia il quadro. La Corte ricorda che si tratta di un fatto ormai coperto dalla prescrizione, mentre per tutte le contestazioni che costituivano il cuore dell’impianto accusatorio resta confermata l’assoluzione. Un epilogo lontanissimo dalla narrazione con cui l’inchiesta era stata presentata.

Dodici anni dopo

La vicenda si chiude così come nessuno l’aveva immaginata quando, nel 2015, Bigliettopoli sembrava destinata a diventare la Tangentopoli dello spettacolo (e non solo) torinese. Nel frattempo sono passate 38 mila intercettazioni, sono state dichiarate illegittime centinaia di captazioni che riguardavano l’allora senatore Stefano Esposito, il Csm ha sanzionato il pm Colace e la gip Lucia Minutella, il Tribunale ha assolto Muttoni, la Procura generale ha rinunciato a sostenere l’appello e la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Adesso arrivano anche le ragioni di quella decisione. E, lette una dopo l’altra, raccontano una storia diversa da quella che per anni ha occupato le cronache giudiziarie. Perché ricordano un principio elementare che nel clamore delle grandi inchieste rischia spesso di passare in secondo piano: nel processo penale non basta costruire un racconto allettante per l’opinione pubblica. Bisogna dimostrarlo. E per la Corte d’Appello, nel caso Muttoni, quella dimostrazione non è mai arrivata.