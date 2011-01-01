RIFORME

Piemonte, autonomia col freno: tra Consulta e conti in rosso

Superato il passaggio parlamentare adesso si attende il ddl del Governo. Opposizioni e Regioni del Sud annunciano ricorsi alla Corte Costituzionale. Cirio incassa meno voti in parlamento e prima di poter avere altre funzioni dovrà portare in equilibrio la Regione

La festa non è ancora finita e il santo da gabbare sta sull’altare della Consulta, dove le grandi conquiste di oggi rivendicate dalla Lega e dai governatori del Nord potrebbero trasformarsi nelle sconfitte di domani.

L’esultanza per il voto incassato nei due rami del Parlamento sulle pre-intese, primo tassello dell’autonomia regionale rafforzata, segna il percorso di Veneto, Lombardia, Liguria e Piemonte verso competenze esclusive in materia di protezione civile, professioni, previdenza complementare e coordinamento della finanza pubblica in sanità. Ma il traguardo è ancora lontano. Il necessario disegno di legge del Governo dovrà infatti essere approvato dal Parlamento e, una volta diventato legge, affrontare quasi inevitabilmente il giudizio della Corte costituzionale. È lì che la festa potrebbe finire.

Il governatore della Puglia, Antonio Decaro, lo ha detto chiaramente: «L’obiettivo è un ricorso alla Corte Costituzionale il più condiviso possibile. Non è un appello di partito, è un appello a chiunque abbia a cuore che un cittadino calabrese, campano o pugliese abbia lo stesso diritto alla salute di un veneto. Su questo non dovrebbero esserci steccati».

Piemonte in bolletta

Ci saranno probabilmente, costruiti sulle eccezioni di costituzionalità, gli ostacoli per i suoi colleghi nordisti che oggi festeggiano, ma domani potrebbero dover fare i conti con un muro annunciato. Allora si vedrà se davvero quello di oggi, come proclamato dal presidente del Piemonte Alberto Cirio e dall’assessore leghista all’Autonomia Enrico Bussalino, si confermerà «un passaggio significativo che conferma la solidità del percorso intrapreso dal Piemonte verso l’autonomia differenziata».

Già la Regione guidata da Cirio, a Montecitorio, non ha fatto quella che si dice una gran bella figura al momento del voto, incassando meno consensi favorevoli delle altre quattro: 159 sì, contro i 163 della Liguria, i 167 della Lombardia e i 161 del Veneto. Nessuna manovra o segnale da interpretare, spiegano fonti parlamentari: semplicemente la certezza che i voti necessari ci sarebbero stati comunque e magari qualcuno ha preferito la buvette all’Aula. Resta però quell’essere fanalino di coda anche in questa circostanza, non proprio una medaglia al valore dell’autonomia per una regione da sempre al traino dell’asse lombardo-veneto in questa partita il cui esito finale, a dispetto dell'esultanza in tribuna e nelle curve leghiste, resta ancora più che incerto.

Questione costituzionale

Peraltro, lo stesso appiattimento sulle altre grandi regioni del Nord, palesato nelle istanze fotocopia presentate per ottenere un’anticipazione dell’autonomia in attesa delle ben più ostiche materie sulle quali pesano i Livelli essenziali delle prestazioni (Lea), il Piemonte potrebbe pagarlo a caro prezzo anche sul fronte giuridico. Tra i motivi degli annunciati ricorsi alla Consulta c’è infatti anche la perfetta coincidenza – fotocopie, appunto – delle motivazioni addotte per ottenere maggiori poteri.

Come osserva il costituzionalista Massimo Cavino in un suo recente intervento sull’Osservatorio Costituzionale, nel quale argomenta le molteplici ragioni di incostituzionalità degli schemi d’intesa, «la circostanza che Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto – Regioni profondamente differenti per dimensione, struttura economica, organizzazione amministrativa e profilo del rischio di protezione civile – abbiano presentato richieste pressoché coincidenti appare difficilmente conciliabile con questa impostazione e solleva dubbi sulla genuinità della valutazione del principio di sussidiarietà per ciascuna regione».

I tempi di Calderoli

Dottrina e questioni concrete si intrecciano, rischiando di trasformarsi in un cappio indossato con l’entusiasmo riservato a una cravatta nuova da chi, come il Piemonte, oggi le risorse e i requisiti per attuare una maggiore autonomia non li ha. E domani, chissà.

L’indispensabile equilibrio di bilancio è il conto che Cirio e i suoi fanno senza l’oste, magari con l’ottimismo di un’autonomia a futura memoria. Oggi, però, le cose stanno diversamente. Lo sa bene anche il padre della riforma, Roberto Calderoli, che alle obiezioni di un parlamentare d’opposizione ha risposto che, quando arriverà l’autonomia, magari anche il Piemonte avrà rimesso in ordine i propri conti. E potrebbe persino essere una fortuna il tempo che ancora si prospetta davanti.

Canadair autarchici

«Da giorni gli incendi stanno distruggendo ettari di boschi in Piemonte. Se ottiene l’autonomia sulla Protezione civile, il Piemonte cosa fa? Si dota di una flotta di Canadair solo piemontesi?», chiede Enrico Borghi, senatore e vicepresidente di Italia Viva.

Il parlamentare piemontese ricorda che «la legge esclude tassativamente il conferimento di ulteriori funzioni a Regioni in disavanzo, anche perché queste devono essere finanziate con il proprio avanzo e il Piemonte non è certo in questa situazione. E Calderoli cerca di far volare la scopa per dimostrare che esiste ancora questo barlume di Lega attenta ai territori».

La corda di Meloni

Scope che volano e date che scorrono. Non è un caso che non sia ancora stata fissata una scadenza per la predisposizione, a Palazzo Chigi, del disegno di legge indispensabile per tradurre in pratica questa prima parte della riforma-bandiera della Lega. Giorgia Meloni sa bene che questo dossier è un argomento più che convincente per tenere a freno fughe e riottosità del partito di Matteo Salvini sulla legge elettorale e, di conseguenza, lo usa.

Sarà dunque difficile assistere a un’accelerazione verso il Ddl atteso dalle Regioni del Nord, i cui governatori oggi esultano, ma che nelle loro agende non possono non annotare in rosso una parola: Consulta. Se poi tutto dovesse slittare e la campagna elettorale prendere velocità, i voti di oggi in Parlamento potrebbero tornare utili soprattutto per cercare quelli di domani nelle urne.