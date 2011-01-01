No vetro e lattine in zone movida, 209 violazioni nel 2025 a Torino

Nelle venti zone di Torino interessate dalle limitazioni alla vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, nel 2025 la polizia locale ha accertato 209 violazioni, tredici delle quali direttamente a carico dei cittadini e 196 contestate nelle zone ad orario anticipato, ossia dalle 21. Nell'anno in corso, le sanzioni sono state 139, delle quali 87 nelle aree ad orario anticipato, nessuna finora a carico dei consumatori. Sono alcuni dei dati illustrati nella Commissione consiliare convocata oggi per aggiornare i consiglieri comunali sull'applicazione dell'articolo 8-bis del Regolamento di Polizia Urbana. Durante la seduta, l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino ha ripercorso le tappe del provvedimento, nato per aree critiche come via Di Nanni e poi esteso ad altre zone di movida, e ha illustrato le richieste di estensione del divieto giunte dalle Circoscrizioni, in particolare 2, 5, 6, 7 e 8, e da comitati di cittadini per zone 'sensibili'. È stato riferito che da gennaio 2025 a luglio 2026 sono stati adottati diciannove provvedimenti amministrativi, tra diffide, ordinanze di cessazione e riduzioni di orario. Quanto al progetto pilota di via Di Nanni è stato evidenziato che i fenomeni critici si sono azzerati nel 2026, ma sono state segnalate le difficoltà operative legate agli spostamenti della movida, alle disomogeneità tra vie limitrofe e alla prassi burocratica dei cambi di gestione dei minimarket che rischiano di far decadere le sanzioni amministrative.