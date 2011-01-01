Parte la trasformazione dell'ex Manifattura Tabacchi: bando da 5 milioni

L'Agenzia del Demanio ha pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori di demolizione di una porzione dei fabbricati dell'ex Manifattura Tabacchi di Torino, il grande compendio demaniale di corso Regio Parco 124 destinato a diventare il nuovo Polo Culturale della città. L'intervento rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di rigenerazione urbana avviato dall'Agenzia per restituire alla collettività un'area strategica della città e dare attuazione al progetto di trasformazione dell'ex sito industriale. Il bando ha un valore di oltre 5 milioni di euro e la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 25 agosto. L'Agenzia del Demanio ha già destinato oltre 15 milioni di euro alle attività propedeutiche all'intervento, tra cui indagini conoscitive, rilievi e bonifiche. I lavori avranno una durata stimata di circa 16 mesi e saranno eseguiti nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e sostenibilità. L'intervento prevede il recupero di almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi prodotti in cantiere. Le demolizioni saranno inoltre organizzate per favorire la massima separazione e valorizzazione delle diverse frazioni di materiale, promuovendo il riuso e il riciclo delle risorse. L'operazione consentirà di liberare oltre 25.000 metri quadrati di edifici incoerenti e privi di vincolo, avviando un'importante restituzione di suolo oggi occupato da manufatti non più funzionali. L'obiettivo è creare le condizioni per la realizzazione del nuovo Polo Culturale, un progetto che punta a ricucire il rapporto tra il quartiere, il sistema dei parchi fluviali e il fiume Po, valorizzando il patrimonio storico dell'ex Manifattura e introducendo nuove funzioni aperte e fruibili dai cittadini. Il masterplan prevede la restituzione alla città di circa quattro ettari e mezzo di territorio, la messa a dimora di 200 nuovi alberi e un incremento del 60% delle aree pubbliche e dei giardini aperti. La futura configurazione dell'area rafforzerà inoltre la connessione paesaggistica tra il tessuto urbano e il parco fluviale attraverso una nuova rete di percorsi pedonali e ciclabili, contribuendo a creare uno spazio più accessibile, sostenibile e integrato con il contesto naturale circostante.