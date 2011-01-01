Nallo (Iv), su aree idonee mancanza di coraggio della Giunta Cirio

"Mentre il presidente Cirio va in giro a raccontare di rilancio industriale e attrattività, la sua Giunta porta in Aula una leggina sulle aree idonee che non aggiunge e non toglie nulla, dimostrando per l'ennesima volta paura di decidere". Lo dichiara la consigliera regionale di Italia Viva, Vittoria Nallo. "Di fronte a imprese stritolate dal caro bollette, - aggiunge - il centrodestra ha scelto la strada dei divieti e del freno a mano tirato, facendo peggio di altre Regioni. Si sono riempiti la bocca per anni dicendo di essere quelli favorevoli allo sviluppo, ma alla prova dei fatti si sono dimostrati incapaci di decidere, condannando il Piemonte a restare indietro sulla transizione energetica". Secondo Nallo "l'energia a basso costo è una questione di sopravvivenza per le nostre imprese. Frenare la produzione pulita e poi sbandierare il nucleare, dopo aver fatto fare dietrofront all'unico comune candidato per il Deposito Unico per le scorie radioattive nel 2024, è pura ipocrisia. Noi non saremo complici di questo immobilismo ed è per questo che non abbiamo partecipato al voto su un testo del tutto inutile. Al Piemonte e alle sue imprese serve il coraggio di investire, e non la solita propaganda della Giunta Cirio".