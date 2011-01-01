Caso Delmastro: Nastri riporta la calma in Senato

Il Movimento 5 stelle al Senato ha occupato i banchi del governo dopo la decisione della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera che ha negato la richiesta della Procura di Roma di accedere alle chat tra il deputato Andrea DELMASTRO delle Vedova e il ristoratore Mauro Caroccia. I senatori pentastellati hanno esposto in aula i cartelloni "Fuori le chat". La presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta. I senatori del Movimento 5 stelle si sono messi in piedi tra i banchi del governo, continuando a esibire i cartelloni e urlando "Vergogna, vergogna!" tra le proteste dei colleghi di Fratelli d'Italia, che hanno risposto con "Buffoni". Uno di loro si è avvicinato al capogruppo pentastellato a palazzo Madama Luca Pirondini strappandogli il cartellone, ed è stato subito allontanato nonostante abbiano continuato a 'litigare'. La presidente ha invitato i senatori a lasciare i banchi del governo e sospeso la seduta invitando i commessi a intervenire. Nel corso della protesta, il senatore Questore di Fratelli d Italia Gaetano Nastri è intervenuto nell'emiciciclo per riportare la calma. Unico Questore presente in Aula in quel momento, si è frapposto tra i senatori del M5S e quelli di Fratelli d'Italia per evitare il contatto diretto e favorire un progressivo ritorno alla normalità dei lavori. Ha quindi invitato i parlamentari a rientrare ai rispettivi scranni e ha collaborato con gli assistenti parlamentari nella rimozione dei cartelli esposti durante la manifestazione di protesta. La seduta è poi ripresa con la presenza del presidente La Russa.