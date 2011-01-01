Calcio: Cairo, "sensazioni positive sul nuovo Toro di Abate"

"Le sensazioni iniziali sono positive, Abate sta lavorando molto bene sul campo e mi sta piacendo: siamo solo all'inizio, lasciamo lavorare lui e Petrachi": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, fa il punto sulla preparazione della squadra in vista della prossima stagione. "Ho voluto fare un passo indietro, non ho neanche partecipato alla presentazione del nuovo mister Abate e lo ha fatto Petrachi in mia vece - ha aggiunto a margine della presentazione del Festival dello Sport - e con il ds stiamo lavorando con Petrachi per aiutare il mister con qualche innesto di mercato importante: cerchiamo di fare le cose più rapidamente possibile, io seguo tutto con molta attenzione". Il patron dà anche uno sguardo al settore giovanile: "Negli anni Ottanta e Novanta avevamo squadre straordinarie con Vatta e Bonetto, dal 2021 con Ludergnani (responsabile del settore giovanile del Toro, ndr) pensiamo molto di più alle squadre giovanili e non solo alla Primavera, ma anche all'Under 13 e 14" ha spiegato Cairo.