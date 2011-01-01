POLITICA & SANITÀ

Sanità, abracadabra dei budget.

Così i privati quadrano i conti

Oltre 36 milioni di euro inizialmente non utilizzati. Le compensazioni riducono progressivamente il disallineamento contabile, ma restano risorse non impiegate e profonde disparità territoriali. Valle (Pd): "La Giunta registra l'esistente invece di programmare i bisogni"

Più che una programmazione sanitaria, sembra un esercizio di ragioneria. La Regione Piemonte assegna decine di milioni di euro alla sanità privata accreditata, ma una parte consistente di quelle risorse non si trasforma in ricoveri, visite o esami per i cittadini. E quando i conti non tornano, interviene il meccanismo delle compensazioni che riequilibra i bilanci senza necessariamente aumentare le prestazioni.

È questo il cuore del dossier elaborato dal vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale, Daniele Valle (Pd), costruito sui dati ufficiali della Regione relativi al 2025.

I 36 milioni spariti

Il primo dato è quello che colpisce di più. Se si considera esclusivamente il rapporto tra budget assegnato per i ricoveri e produzione effettivamente realizzata, risultano 36,5 milioni di euro di risorse rimaste inutilizzate.

A questo punto entra però in funzione il sistema delle compensazioni previsto dagli accordi regionali. Le strutture possono recuperare parte del mancato utilizzo del budget ospedaliero incrementando l’attività ambulatoriale. Così il disavanzo si riduce a 19,1 milioni di euro. Non basta ancora. Scattano anche le compensazioni infragruppo, cioè la possibilità di spostare quote di budget tra cliniche appartenenti allo stesso gruppo societario. Il residuo scende a 15,3 milioni.

L’elaborazione allegata al dossier evidenzia poi un ulteriore passaggio: considerando anche il riconoscimento dell’extra-budget attribuito ad Habilita per prestazioni rese a pazienti provenienti da fuori Piemonte, il delta finale si riduce ulteriormente fino a circa 12,65 milioni di euro.

Insomma, il sistema appare in equilibrio solo dopo una lunga serie di aggiustamenti contabili.

Da misura eccezionale a regola

Il punto politico, secondo Valle, è proprio questo. Le compensazioni erano nate come strumento di flessibilità. Durante la pandemia erano state ampliate per consentire alle strutture di recuperare le attività sospese dall’emergenza Covid. Successivamente, anziché tornare a un utilizzo limitato, sono state stabilizzate e progressivamente estese fino alla delibera regionale del 2024 che consente compensazioni tra setting assistenziali e perfino tra strutture appartenenti allo stesso gruppo societario.

Quello che doveva essere uno strumento straordinario è diventato il normale meccanismo di governo dei budget. «Una Regione che programma bene dovrebbe partire dai bisogni dei cittadini e costruire su quelli il ricorso al privato accreditato», sostiene il consigliere dem. «Qui avviene il contrario: si assegnano budget che non vengono utilizzati e poi si rincorrono gli squilibri con compensazioni sempre più ampie».

A macchia di leopardo

L’altra fotografia che emerge riguarda la distribuzione territoriale delle risorse. Le differenze sono enormi. Nel Verbano-Cusio-Ossola il budget destinato al privato accreditato arriva a circa 416 euro per abitante. Nell’Asl Città di Torino supera i 300 euro, nell’Asl TO5 sfiora i 201. Poi la curva precipita. L’Asl CN1 dispone di appena 26 euro pro capite, Asti si ferma a 29 euro, Biella a 38, l’Asl TO3 a 72.

Tra il Vco e la Granda il rapporto arriva così a circa sedici a uno. Per Valle non è una differenza spiegabile soltanto con i bisogni sanitari della popolazione, ma il risultato della stratificazione storica dell’offerta privata che la Regione continua a replicare passivamente senza modificarne gli equilibri.

Le cliniche che non producono

Il dossier entra anche nel dettaglio delle singole strutture. Il caso più clamoroso riguarda la Casa di Cura Sant’Anna di Casale Monferrato. Nei prospetti regionali risultano quasi 5 milioni di euro di budget assegnato, mentre la produzione è pari a zero sia per l’attività di ricovero sia per quella ambulatoriale. Di fatto quelle risorse risultano bloccate da tre anni senza tradursi in prestazioni. Tra le strutture che rimangono molto al di sotto del budget figurano anche il Policlinico di Monza-Eporediese di Ivrea (-4,9 milioni), l’Istituto Auxologico Italiano (-2,6 milioni) e Villa Maria Pia Hospital (-2,3 milioni).

Sul fronte opposto ci sono invece operatori che superano ampiamente il tetto assegnato: la Fondazione del Piemonte per l’Oncologia registra una sovrapproduzione di circa 7,9 milioni di euro, Habilita-I Cedri supera il budget di 3,5 milioni, il Policlinico di Monza di Alessandria di oltre 2,3 milioni e la Vialarda di Biella di circa 1,5 milioni.

Le compensazioni

Particolarmente significativo è il caso del gruppo Policlinico di Monza. Le compensazioni infragruppo consentono di ridurre il disallineamento complessivo da oltre 7 milioni a circa 3 milioni di euro, ma nemmeno questo meccanismo riesce ad azzerare il budget inutilizzato.

Secondo l’elaborazione, restano consistenti quote non impiegate da grandi operatori prevalentemente lombardi: oltre 2,2 milioni del gruppo Villa Maria e circa 2,6 milioni dell’Istituto Auxologico Italiano, soggetti che incidono anche sul fenomeno della mobilità passiva dei pazienti piemontesi. Sempre all’interno del gruppo Policlinico di Monza risultano ulteriori quote di budget non raggiunte: 1.073.787,97 euro dalla clinica Santa Rita di Vercelli e 1.172.664,67 euro dal San Gaudenzio. A questi si aggiunge 1.011.974,15 euro della Fondazione Salvatore Maugeri di Veruno (Novara). Anche queste risorse rientrano nel computo complessivo del budget rimasto inutilizzato e contribuiscono ad alimentare il divario tra fondi contrattualizzati e prestazioni effettivamente erogate.

I conti tornano, le liste d’attesa meno

È proprio qui che, secondo il Pd, emerge la contraddizione del sistema. Se risorse già contrattualizzate non vengono utilizzate integralmente, mentre continuano ad allungarsi le liste d’attesa e cresce la mobilità sanitaria verso altre regioni, il problema non sarebbe la scarsità di finanziamenti ma la capacità di trasformarli in prestazioni.

La documentazione allegata al dossier sostiene infatti che il mancato utilizzo dei budget produce tre effetti: riduce l’accesso alle cure convenzionate, alimenta le liste d’attesa e costringe un numero crescente di cittadini a rivolgersi fuori regione, aumentando così anche la mobilità passiva a carico del Piemonte.

È l'accusa politica con cui Valle chiude il dossier: «La Giunta non governa davvero l’offerta della sanità privata accreditata. I tetti di spesa, invece di orientare la programmazione secondo i bisogni dei cittadini, sono diventati sempre più un diritto acquisito da riequilibrare con compensazioni contabili. Il budget oggi troppo spesso invece continua a seguire la storia delle strutture».