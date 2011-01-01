FINANZA & POTERI

Orcel mette il turbo. Unicredit vola con Commerzbank e sfida Carlo Magno

"CR7" supera ancora le attese con utili a 6,1 miliardi e alza gli obiettivi fino al 2030. L'acquisizione della banca tedesca cambia la geografia del credito europeo e alimenta il duello con Messina, impegnato sul fronte Mps. Manovra da 5 miliardi sul capitale

C’è chi conquista Francoforte e chi Siena. La partita delle banche italiane ormai assomiglia più a una Champions League che al solo risiko finanziario. Da una parte Andrea Orcel, il “CR7 della finanza”, che archivia il primo trimestre dopo il successo dell’Ops su Commerzbank sfoderando numeri da capogiro. Dall’altra Carlo Messina, il “Carlo Magno” di Intesa Sanpaolo, impegnato a estendere il proprio impero con l’operazione Monte dei Paschi, destinata a ridisegnare ancora una volta la geografia del credito italiano. Quella che da anni è una sfida a distanza, oggi è una corsa gomito a gomito per decidere chi guiderà la nuova stagione del capitalismo bancario europeo.

Unicredit continua a macinare utili e alza subito l'asticella. I conti del secondo trimestre non si limitano a battere le attese degli analisti: raccontano una banca che riesce a crescere mentre si prepara a digerire la più grande acquisizione bancaria europea degli ultimi anni. Un equilibrio tutt’altro che scontato.

Orcel passa all’incasso

Se il mercato si aspettava numeri robusti, Orcel ha deciso di esagerare. Nel secondo trimestre Unicredit ha registrato ricavi per 6,52 miliardi di euro, il 6,6% in più rispetto a un anno fa, superando il consenso degli analisti che si fermava a circa 6,49 miliardi.

Ancora meglio l’utile netto: 2,91 miliardi contro gli 2,84 miliardi previsti. E il dato, sottolinea la banca, è perfino penalizzato da una voce straordinaria negativa da 245 milioni, legata ai costi di copertura finanziaria sostenuti per aumentare la partecipazione in Commerzbank. Senza quell’effetto l’utile avrebbe sfiorato i 3,1 miliardi.

Il semestre si chiude così con 6,12 miliardi di profitti e un Rote del 23,7%, cioè il rendimento del capitale tangibile: in altre parole, per ogni 100 euro investiti dagli azionisti la banca ne genera quasi 24 di utile. È il miglior primo semestre nella storia di Unicredit.

Più ricavi, meno costi

Il dato forse più interessante è che la crescita non arriva da un solo motore. Il margine d'interesse – quello che la banca guadagna dalla differenza tra interessi incassati e pagati – continua a salire, anche se con un ritmo più moderato (+0,4% a 3,66 miliardi), segno che l’effetto dei tassi elevati sta lentamente normalizzandosi.

A sorprendere sono invece le commissioni, sempre più decisive nei conti delle banche moderne. Tra gestione del risparmio, assicurazioni, pagamenti e servizi alla clientela hanno raggiunto 2,46 miliardi, con un balzo del 14,3%, nettamente superiore alle aspettative del mercato. Anche i dividendi provenienti dalle partecipazioni sono esplosi, più che raddoppiando fino a 709 milioni. L’unica voce negativa è rappresentata dal risultato dell’attività di negoziazione, appesantito proprio dai costi finanziari collegati all’operazione Commerzbank.

Nel frattempo la disciplina sui costi continua a fare scuola: le spese operative scendono dello 0,7% a 2,3 miliardi. In pratica la banca guadagna di più spendendo meno. Il rapporto costi/ricavi resta tra i migliori del settore europeo e il margine operativo cresce del 9,2%.

La scommessa tedesca cambia i piani

La vera novità, però, è nelle prospettive. Dopo questi risultati Orcel ha deciso di riscrivere il piano industriale. L’obiettivo di utile per il 2026 non è più “almeno 11 miliardi”, ma “ben superiore agli 11 miliardi”, cioè circa 11,5 miliardi se si escludono i costi di integrazione della banca tedesca.

Per la prima volta vengono fissati anche i traguardi di medio termine: oltre 13 miliardi di utile nel 2028 e più di 15 miliardi nel 2030. Numeri che, precisa Unicredit, sono calcolati ancora prima del pieno consolidamento di Commerzbank. Se le sinergie promesse arriveranno davvero, il potenziale potrebbe quindi essere persino superiore.

La conquista di Commerzbank cambia inevitabilmente anche la politica di distribuzione del capitale. Il principio resta lo stesso: l’80% dell’utile distribuibile continuerà a tornare agli azionisti attraverso dividendi e riacquisto di azioni proprie. Ma c'è una differenza importante. Il buyback da 4,75 miliardi previsto per il 2025 viene cancellato. Non perché manchino le risorse, bensì perché quei soldi serviranno a finanziare l’operazione tedesca. Secondo Orcel il capitale investito nell’acquisizione produrrà rendimenti superiori rispetto a quelli che avrebbe generato il semplice riacquisto di azioni.

Nel frattempo gli azionisti non restano certo a bocca asciutta: nei primi sei mesi sono già stati accantonati 4,7 miliardi destinati alle distribuzioni e la banca prevede un anticipo sul dividendo 2026 di circa 2,8 miliardi in contanti.

Patrimonio blindato

Ogni acquisizione bancaria porta con sé una domanda inevitabile: il capitale sarà sufficiente? Per ora la risposta sembra essere sì. Il coefficiente patrimoniale Cet1, il principale indicatore della solidità di una banca, sale al 14,3%, addirittura dieci punti base in più rispetto al trimestre precedente nonostante l'impatto dell’operazione Commerzbank.

E il dato potrebbe essere ancora migliore. Applicando il cosiddetto Danish Compromise – una normativa europea che consente un trattamento patrimoniale più favorevole per alcune partecipazioni assicurative e riduce l’assorbimento di capitale – e recuperando alcuni effetti temporanei sulle attività ponderate per il rischio (Rwa), il Cet1 arriverebbe intorno al 15%. In sostanza, anche dopo l’acquisizione, il cuscinetto patrimoniale resta ampiamente sopra i requisiti regolamentari.

Bond invece dell’aumento di capitale

Per finanziare l’operazione tedesca Unicredit sceglie una strada diversa da quella classica. Niente aumento di capitale. La banca emetterà fino a 5 miliardi di euro di bond convertibili perpetui, strumenti finanziari che stanno a metà strada tra obbligazioni e capitale proprio. Per chi non mastica finanza il concetto è semplice: sono titoli che permettono alla banca di rafforzare il patrimonio senza chiedere subito nuovi soldi agli azionisti e senza diluire la loro quota attraverso l’emissione di nuove azioni. Una soluzione che offre maggiore flessibilità mentre Commerzbank entrerà progressivamente nel perimetro del gruppo.

L’operazione tedesca potrà infatti assorbire fino a circa 7 miliardi di capitale, ma proprio il ricorso ai bond perpetui e i benefici regolamentari del Danish Compromise dovrebbero rendere l’impatto molto più gestibile.

La sfida: mantenere le promesse

«Unlimited sta portando a un cambio di passo», rivendica Orcel. E, almeno guardando i numeri, è difficile dargli torto. Il vero banco di prova, però, inizia ora. Fare utili record con una banca “snella” è un conto; riuscire a mantenere gli stessi livelli di redditività mentre si integra uno dei maggiori istituti tedeschi è tutta un’altra partita. Per il momento il mercato vede soprattutto una banca che continua a sorprendere in positivo. Ma la vera scommessa non è più battere le stime trimestrali: è dimostrare che Commerzbank sarà davvero il moltiplicatore di valore promesso da Orcel.