A giugno in Europa +13,1% le vendite di auto, Stellantis cresce del 5,3%

Le immatricolazioni di auto a giugno in Europa Occidentale (Ue, Efta e Regno Unito) - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state 1.407.332, il 13,1% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno sono 7.232.066, in crescita del 6,1% rispetto al primo semestre dell'anno scorso. Stellantis a giugno ha venduto 191.012, il 5,3% in più dello stesso mese 2025, con una quota di mercato del 13,6% contro il 14,6%. Nei sei mesi le immatricolazioni sono 1.096.783, con un incremento del 5,3% e una quota di mercato del 15,2% contro il 15,3%. Con Leapmotor la quota del gruppo nel semestre sale al 16%.