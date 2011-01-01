Estorsione, usura e traffico dei rifiuti, otto arresti Piemonte

Dalle prime ore di questa mattina i carabinieri del Comando provinciale di Verbania e del gruppo forestale a conclusione di un'indagine coordinata dalla dda di Torino, stanno eseguendo otto ordinanze di custodia cautelare, nonché diverse perquisizioni e sequestri societari, per estorsione aggravata con il metodo mafioso, traffico illecito di rifiuti, intestazione fittizia di quote societarie, trasferimento fraudolento di valori, usura aggravata e detenzione e porto illegale di armi da fuoco. L'operazione vede impegnati complessivamente 80 carabinieri dei comandi provinciali di Verbania, Torino e Novara, gruppo carabinieri forestali di Verbania, nucleo antisofisticazione monetaria di Milano, secondo nucleo elicotteri di Orio al Serio (Bg), nucleo cinofili carabinieri di Volpiano e del primo reggimento carabinieri Piemonte.