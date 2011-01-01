LA SACRA RUOTA

Capitale dell'auto. Ferma in coda. Torino tra le dieci peggiori città

Traffico al 37,6%, velocità media di 18,7 chilometri orari e 111 ore buttate ogni anno negli ingorghi spingono il capoluogo piemontese nell'élite europea della guida... da esaurimento nervoso. Ma può consolarsi: è ancora peggio a Milano e Roma

Non sarà come la Palermo di Jonny Stecchino ma anche a Torino il problema è il ciaffico. È una città che corre. Peccato che lo faccia a meno di venti chilometri all’ora. Mentre ci si accapiglia su Ztl, piste ciclabili, cantieri e trasporto pubblico, il capoluogo piemontese conquista un primato di cui farebbe volentieri a meno: è la decima città più stressante d’Europa per chi si mette al volante. Peggio, nel Vecchio Continente, fanno soltanto Dublino, Bucarest, Atene, Lione, Milano, Zurigo, Graz, Porto e Roma. E così Torino entra nella Top Ten europea della guida da esaurimento nervoso e completa un poco invidiabile tris italiano insieme ai cugini d’Oltre Ticino e alla Capitale.

È quanto emerge dal “Driving Conditions Index” elaborato da Compare the Market, che ha messo sotto la lente quaranta grandi città europee valutando sette parametri: congestione, velocità media, tempo perso negli ingorghi, densità di veicoli, mortalità stradale, qualità delle infrastrutture e precipitazioni.

Quattro giorni e mezzo nel traffico

I numeri spiegano meglio di qualsiasi lamentela perché guidare sotto la Mole sia diventata un’esperienza logorante. La congestione media raggiunge il 37,6%, la velocità di percorrenza precipita a 18,7 chilometri orari – poco più di quella di un ciclista allenato – e ogni automobilista perde circa 111 ore all’anno imbottigliato nelle ore di punta per un normale tragitto quotidiano di dieci chilometri tra andata e ritorno. Sono oltre quattro giorni e mezzo della propria vita trascorsi praticamente fermi, con il motore acceso e il contachilometri quasi immobile.

Il Piemonte a quattro ruote

A pesare non è soltanto il traffico urbano. Il Piemonte detiene infatti un altro primato: con 705 autoveicoli ogni mille abitanti è la regione con la più alta motorizzazione tra quelle italiane considerate nello studio. È un dato che racconta molto della cultura della mobilità piemontese. La terra che diede i natali alla Fiat continua a essere anche la terra dell’automobile privata. Un patrimonio storico e industriale che oggi, però, presenta il conto anche sotto forma di code, rallentamenti e saturazione della rete viaria. Più automobili significano inevitabilmente più pressione sulle infrastrutture, soprattutto nelle ore di punta, quando migliaia di pendolari convergono quotidianamente verso il capoluogo.

Non è solo traffico

La classifica non misura esclusivamente quanto tempo si perde in coda. Nel punteggio complessivo entrano anche altri elementi che incidono sulla qualità della guida.

In Piemonte il tasso di mortalità stradale è pari a 42 decessi per milione di abitanti. La qualità delle strade italiane riceve un voto di appena 4,41 su 7 nell’indice del World Economic Forum, mentre le precipitazioni medie annue aggiungono un ulteriore elemento di complessità alla circolazione. Il risultato è un indice complessivo di 50,33 punti su cento che vale a Torino il decimo posto europeo tra le città dove sedersi al volante richiede più pazienza.

Milano e Roma fanno peggio

Se può consolare, Torino non è la peggiore città italiana. Milano occupa addirittura il quinto posto europeo con un punteggio di 55,51, mentre Roma è nona con 51,32. La presenza di tre città italiane tra le prime dieci suggerisce che il problema non riguarda soltanto le caratteristiche locali, ma anche un modello di mobilità nazionale fortemente dipendente dall’auto privata e da infrastrutture spesso incapaci di assorbire i flussi di traffico.

Davanti a Torino ci sono realtà molto diverse tra loro: dalla Dublino che detiene il record europeo con una congestione del 72,9% e ben 191 ore perse ogni anno negli ingorghi, fino a Bucarest, Atene e Lione, dove traffico, velocità ridotte e densità veicolare rendono la guida un esercizio quotidiano di pazienza.

Il mondo non va molto meglio

Allargando lo sguardo oltre l’Europa, il quadro cambia poco. Negli Stati Uniti la palma della città più stressante spetta a Nashville, seguita da Houston e Seattle. In Australia il primato negativo appartiene al South Australia, davanti a Queensland e Victoria.

Cambiano i nomi, cambiano le latitudini, ma gli ingredienti sono sempre gli stessi: congestione crescente, velocità sempre più basse, milioni di ore perse negli ingorghi e una dipendenza dall’automobile che fatica a trovare alternative efficaci. Le metropoli continuano ad attrarre persone, lavoro e servizi, mentre le infrastrutture arrancano nel tenere il passo.

Il “modello” Oslo

Se Torino rappresenta uno dei casi più difficili d’Europa, esiste anche il lato opposto della medaglia. Oslo chiude la classifica come città europea meno stressante per gli automobilisti. Il punteggio è quasi la metà di quello torinese: 23,73. La congestione si ferma al 33,2%, la velocità media sale a 30,6 chilometri orari e il tasso di mortalità stradale crolla a soli 12 decessi per milione di abitanti.

Non significa che nella capitale norvegese non esistano code, ma che l’equilibrio tra rete viaria, trasporto pubblico, pianificazione urbana e sicurezza produce un risultato decisamente meno frustrante.

Per Torino il confronto è inevitabile. La città continua a cercare un equilibrio tra la necessità di ridurre il traffico privato, i grandi cantieri, la trasformazione della mobilità urbana e un numero di automobili che resta tra i più elevati del Paese. Intanto i torinesi continuano a fare quello che fanno meglio: aspettare. Fermi. Con il motore acceso. E il tempo che scorre molto più veloce delle loro automobili.