Confagricoltura Piemonte, "abbruciamenti scelta di buon senso"

Confagricoltura Piemonte esprime "apprezzamento per la decisione della Regione Piemonte di avviare, dal 15 al 30 settembre, la sperimentazione che consentirà l'abbruciamento controllato dei residui vegetali in 144 Comuni piemontesi, individuati sulla base delle caratteristiche morfologiche e della zonizzazione territoriale". "Si tratta di un provvedimento - spiega l'associazione di categoria - che recepisce un'esigenza più volte rappresentata da Confagricoltura che va incontro alle esigenze del mondo agricolo, soprattutto nelle aree collinari e pedemontane dove la gestione dei residui di potatura di vigneti, noccioleti, castagneti e frutteti presenta oggettive difficoltà operative e non sempre è possibile ricorrere efficacemente ad alternative meccaniche". "Accogliamo con favore questa decisione della Regione - dichiara il presidente di Confagricoltura Piemonte, Enrico Allasia - perché introduce un criterio di maggiore equilibrio tra la tutela della qualità dell'aria e le reali esigenze delle aziende agricole. Gli imprenditori agricoli sono i primi interessati alla salvaguardia dell'ambiente, ma chiedono norme che tengano conto delle differenti caratteristiche dei territori e consentano una gestione sostenibile delle attività colturali". Confagricoltura Piemonte sottolinea come la sperimentazione rappresenti un'importante occasione per raccogliere dati oggettivi e verificare sul campo gli effetti della rimodulazione delle limitazioni agli abbruciamenti, in vista di una revisione della zonizzazione prevista dal Piano regionale per la qualità dell'aria. "È importante - prosegue Allasia - che questa fase sperimentale venga monitorata con rigore scientifico e senza pregiudizi. Se, come riteniamo, emergerà che in questi territori gli abbruciamenti effettuati secondo regole precise non compromettono gli obiettivi di qualità dell'aria, sarà possibile costruire una disciplina stabile, più aderente alla realtà del Piemonte rurale".