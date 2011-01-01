Graglia (FI), revisione parametri della rete scolastica

"Un campanile, il municipio e la scuola: sono questi i tre elementi che caratterizzano un paese e la sua vita sociale ed economica. Una realtà che in Piemonte - e nel Cuneese in modo particolare - è molto presente, che la politica deve tutelare, soprattutto sostenendo servizi e opportunità. La scuola rappresenta il futuro, è socialità, è occupazione e punto di riferimento del territorio", per questo il vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte, Franco Graglia, ha presentato un ordine del giorno per impegnare la Giunta regionale a salvaguardare i plessi scolastici nei piccoli Comuni piemontesi. "Un impegno fondamentale al quale tengo molto, a sostegno del territorio e della comunità - precisa -. Dove c'è una scuola c'è una generazione che cresce, ci sono genitori che non si allontanano dal paese, ma ci sono anche servizi, opportunità e sviluppo in molti settori, dall'agricoltura al commercio al turismo, indispensabili per far sì che i nostri piccoli paesi, grande ricchezza del Piemonte e della Granda, non vengano abbandonati e continuino ad essere vivi e vitali". La riduzione della popolazione scolastica è una realtà, ma secondo Graglia non bisogna solo basarsi su formule numeriche per organizzare il sistema scolastico, "Perché - sottolinea -, così si rischia di indebolire l'offerta scolastica in territori che sono già fragili. È importante invertire la rotta in maniera concreta, facendo squadra e utilizzando il buon senso per definire le priorità". Nel suo ordine del giorno, il vicepresidente del Consiglio ha citato due "modelli virtuosi", casi pratici che hanno saputo fare la differenza: Cortemilia e Cavallerleone, dove negli ultimi anni si è investito molto su manutenzione e riqualificazione degli edifici scolastici, è stata rafforzata l'offerta formativa, si sono organizzati doposcuola gratuiti e anche corsi sulla sicurezza stradale.