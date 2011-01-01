Buzzi Langhi (FI), "tre anni di immobilismo sui rifiuti ad Alessandria"

Il consigliere regionale ma anche consigliere comunale di Forza Italia Davide Buzzi Langhi interviene dopo il nuovo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) sul sistema di gestione dei rifiuti nel bacino alessandrino, "un documento che fotografa una situazione di grave stallo amministrativo e di persistente mancato adeguamento alle norme sulla concorrenza" si legge in una sua nota. "L'Agcm - sottolinea - evidenzia come, a quasi tre anni dai primi rilievi, il servizio di raccolta dei rifiuti di Alessandria sia pieno di incongruenze. Dalla non regolarità dell'affidamento ad Amag Ambiente, alla presenza del Consorzio di Bacino nella compagine sociale di Amag Ambiente ai brutti dati sulla raccolta differenziata, che brilla nei piccoli comuni ma è del tutto insufficiente ad Alessandria". Secondo l'azzurro, "il Comune di Alessandria, che rappresenta il principale azionista del sistema Amag e detiene un peso determinante nelle decisioni del Consorzio, non può sottrarsi alle proprie responsabilità politiche. Per troppo tempo si è preferito conservare gli equilibri anziché porre in essere azioni di efficienza che potrebbero abbassare i costi di gestione del servizio e generare percentuali di raccolta differenziata più alte, con relativi minori costi per lo smaltimento. Non si perda altro tempo e si rispettino le indicazioni date dall'autority nazionale." "Il documento scritto dall'Agcm evidenzia anche come il Comune di Alessandria possa eventualmente avvalersi dell'aiuto della Regione Piemonte nel caso in cui non riesca a procedere coi doverosi passaggi, se fosse io mi rendo disponibile in qualità di consigliere regionale a collaborare per il bene di Alessandria e per il bene di un servizio cosi importante come quello che riguarda la gestione dei rifiuti" conclude Buzzi Langhi.