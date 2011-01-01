Anfia, i marchi cinesi conquistano il 10,5% del mercato europeo

I brand cinesi in Europa, considerando solo i principali gruppi (Geely Group, Byd, Saic Motor, Chery Automobile e Leapmotor), registrano un incremento dei volumi dell'85,6% nel mese, passando da una quota di mercato del 6,4% a giugno 2025 al 10,5% a giugno 2026. Lo mette in evidenza l'Anfia. Nel primo semestre, le immatricolazioni dei gruppi cinesi sono circa 550mila - spiega - con una quota di mercato che si attesta al 9,3%. "Questo deve sollecitare i regolatori europei a porre finalmente l'attenzione sulla valorizzazione della produzione europea, sia di veicoli che di componenti", dice il presidente dell'Anfia, Roberto Vavassori.