Operazione antidroga a Piazza Bengasi, Ricca (Lega): “Un plauso alle Forze dell'Ordine, zone rosse funzionano"

“Esprimo la massima gratitudine alle Forze dell'Ordine, alla Prefettura e alla Questura di Torino per il maxi blitz antidroga effettuato ieri in Piazza Bengasi, un'operazione importante che testimonia l'impegno concreto per la sicurezza dei nostri cittadini. La lotta al traffico e allo spaccio di droga che minano la qualità della vita nei quartieri della nostra città è necessaria e ieri le istituzioni hanno dato un segnale forte sul contrasto all'illegalità e al degrado. Auspico che azioni della stessa portata vengano presto estese ad altre zone critiche nel quadrante nord cittadino, come Aurora e Barriera di Milano. Le indicazioni del Governo sulle "zone rosse" funzionano e forniscono strumenti strategici importanti per individuare e affrontare le situazioni più a rischio. Continueremo a collaborare con le istituzioni competenti per sostenere la legalità e dare ai torinesi una città più sicura.” Così in una nota Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte.