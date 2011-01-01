Immobiliarista condannato per frode fiscale, confisca da oltre 1 milione

A ottantaquattro anni si vede confiscare beni per oltre 1,1 milioni di euro. È l'epilogo giudiziario che riguarda il noto immobiliarista torinese Giorgio Molino, in passato noto come il "ras delle soffitte", protagonista dell'operazione "Miller" condotta dalla Guardia di Finanza di Torino e coordinata dalla Procura della Repubblica. Il Tribunale di Torino ha disposto la confisca definitiva di denaro, beni mobili, immobili e diritti reali riconducibili all'imprenditore, ritenuti il profitto dei reati di autoriciclaggio e truffa aggravata ai danni dello Stato. Il provvedimento arriva dopo il patteggiamento a tre anni di reclusione, da scontare agli arresti domiciliari, per una lunga serie di contestazioni che spaziano dalla frode fiscale all'autoriciclaggio, dalla truffa ai danni dello Stato alle false comunicazioni sociali, fino al furto aggravato e all'omessa comunicazione dei dati degli alloggiati.

Tra i beni finiti sotto sequestro definitivo rientra anche il diritto di usufrutto su diversi immobili situati nei quartieri Aurora e Barriera di Milano, utilizzati per l'attività di locazione. Il valore complessivo della confisca supera 1,1 milioni di euro. Il provvedimento è stato eseguito dai militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Torino, ai quali la Procura aveva delegato l'esecuzione della sentenza

L'inchiesta, sviluppata sui redditi e sulle attività economiche del periodo compreso tra il 2019 e il 2022, ha consentito agli investigatori di ricostruire l'effettiva consistenza del patrimonio riconducibile a Molino. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, direttamente o attraverso società interposte, l'imprenditore avrebbe avuto la disponibilità di un patrimonio composto da circa 1.500 particelle catastali: appartamenti, box auto, posti macchina, cantine, soffitte e altri locali destinati prevalentemente alla locazione.

La confisca rappresenta l'ultimo tassello dell'operazione "Miller", con cui la Guardia di Finanza ha puntato non soltanto ad accertare le responsabilità penali, ma anche a sottrarre definitivamente il patrimonio ritenuto frutto delle attività illecite contestate. Un principio ormai consolidato nell'azione di contrasto all'evasione fiscale e alle frodi economiche: non limitarsi alla condanna dei responsabili, ma aggredire anche i beni accumulati grazie ai reati.