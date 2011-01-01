Maxi controlli della polizia a Torino, dieci arresti

Dieci arresti, sei denunce, 501 persone identificate, dieci ordini di allontanamento, quattro attività commerciali sospese e sanzioni amministrative per oltre 77 mila euro. È il bilancio di un'operazione straordinaria di controllo del territorio condotta ieri dalla polizia di Stato, con la collaborazione della polizia locale, nella zona sud di Torino. L'attività, coordinata dai commissariati Barriera Nizza e Mirafiori, si è concentrata nell'area di piazza Bengasi, dei Giardini Battistini e del Parco Colonnetti ed è stata finalizzata al contrasto dello spaccio di droga, dei reati predatori e della criminalità diffusa. Ai controlli hanno partecipato anche personale della Polizia Stradale, del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, unità cinofile, Squadra a Cavallo, pattuglie motociclistiche 'Nibbio' oltre all'Ispettorato del lavoro e all'Asl. Nel corso dell'operazione sono stati controllati 74 veicoli, elevate 59 violazioni al codice della strada e accompagnati in Questura dieci cittadini stranieri. Gli accertamenti hanno inoltre portato all'individuazione di cinque minori stranieri non accompagnati, affidati a comunità protette. Sul fronte delle attività commerciali sono stati controllati sette esercizi, quattro dei quali sospesi, con l'accertamento della presenza di tre lavoratori in nero. Complessivamente sono stati sequestrati 119 chilogrammi di alimenti e circa 330 grammi di hashish. La Questura riferisce inoltre che, nell'ambito dello stesso dispositivo, sono stati emessi quattro Dacur, un foglio di via con divieto di ritorno a Torino per due anni e dieci ordini di allontanamento da aree sottoposte a vigilanza rafforzata.