GLORIE NOSTRANE

Zitti e Muti: dal Piemonte alla Russia con amore (per Putin?)

L'attrice da molti anni vive a Lerma nel Monferrato. Ma la vita bucolica sembra destinata a finire: "Vogliamo tornare alle nostre radici russe" dice con la figlia Naike. Le critiche dei radicali: "Scelta legittima ma non dipinga Vladimir come un benefattore ai tempi del Covid"

Dal Piemonte alla Russia. Se “con amore” per Vladimir Putin resta un sospetto e, chissà, magari il titolo di un film da aggiungere non alla saga di James Bond ma alla filmografia di Ornella Muti, il desiderio condiviso con la figlia Naike Rivelli è stato invece messo nero su bianco, firmando la richiesta di cittadinanza da inviare al Cremlino.

«Vogliamo veramente sentirci a casa», hanno spiegato madre e figlia, ricordando le proprie origini russe. La madre dell’attrice, la scultrice Ilse Renate Krause, aveva infatti ascendenze tedesco-estoni da parte di padre e russe da parte di madre. Certo, il momento scelto non è forse il migliore per evitare critiche e accuse, neppure troppo velate. Ma tant’è: il richiamo della Grande Madre Russia ha superato anche il grande amore dichiarato per quello che, da molti anni, era diventato il buen retiro sulle colline del Monferrato della protagonista di film e di sogni inconfessabili a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta.

La sua stella cinematografica splendeva ancora quando, quasi quarant’anni fa, non si sa bene come, arrivò a Lerma, paesino immerso tra i vigneti che proprio in quegli anni aveva conquistato una certa notorietà per avere registrato all’anagrafe la nascita di Moana Pozzi. E forse anche per questo, quando il parroco dell’epoca venne a sapere che un’attrice sarebbe arrivata ad abitare lì, si mise le mani nei capelli, finché qualcuno spiegò al prevosto, poco informato sulle pellicole, che poteva stare tranquillo: si trattava di un’altra cosa.

L’avventura enologica

Campane a festa quando Ornella annunciò che anche lei, come tanti in paese, avrebbe avuto la sua cantina. Le bottiglie suscitarono la curiosità riservata a un film in prima visione, ma l’avventura enologica non avrebbe avuto la stessa fortuna del botteghino. Storia finita. Non quella dell’attrice con il paese abbarbicato attorno al castello edificato da Luca Spinola, doge della Repubblica di Genova. Lei si è “accontentata” di una vecchia cascina ristrutturata che, nelle descrizioni un po’ ardite, diventerà perfino un’antica abbazia. Servizi fotografici tra interni rustici e un maialino in braccio, in perfetto stile casa nel bosco; apparizioni al supermercato con grandi occhiali da sole a coprire il volto che aveva fatto andare in visibilio intere generazioni; qualche intervista e poi la decisione di tornare a casa, ovvero in Russia. Proprio adesso, quando passare per filoputiniana è il minimo che possa capitare.

Così, mentre la portavoce del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, la quasi più nota e aggressiva Marija Zacharova, starà brindando alla notizia diffusa dall’agenzia Ria Novosti, i radicali Igor Boni e Federica Valcauda affidano a una nota pungente il loro giudizio tutt'altro che morbido sulle dichiarazioni dell’attrice e della figlia.

Putin benefattore? Anche no

«Come radicali difenderemo sempre la libertà di chiunque di richiedere la cittadinanza di qualunque Paese, anche di quel Paese, la Federazione Russa, che da oltre quattro anni aggredisce, ferisce e uccide, ogni giorno e ogni notte, i civili ucraini. Quello che non possiamo accettare – dicono i due esponenti di Europa Radicale – è il tentativo buonista di presentare la missione di 104 militari russi in Italia, dal 22 marzo all’8 maggio 2020, come un’iniziativa di solidarietà ai tempi del Covid-19».

Boni e Valcauda, di quei fatti celebrati dalla Muti, ricordano inoltre che «da una nota del Ministero della Difesa risulta che il presidente Putin offrì addirittura di inviare 400 militari e fu l’allora ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a ritenere tale offerta esorbitante, chiedendo di ridurre gli effettivi della missione russa». Il resto è storia. Non tutta scritta, né conosciuta fino in fondo.

La sua storia, invece, Ornella l’ha raccontata appena un anno fa nell’autobiografia Questa non è Ornella Muti, pubblicata da La Nave di Teseo. In un’intervista concessa in occasione dell’uscita del libro, spiegando la scelta, ormai risalente a molti anni fa, di vivere nel piccolo paese piemontese, disse: «Non ho radici e mi trovo bene lì con i miei figli, gli animali, la natura. Non potrei più vivere chiusa in un appartamento». Al Cremlino prendano nota: una dacia, perlomeno.