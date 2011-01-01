ATTACCATI AL TRAM

Metro, due linee stesso stallo: perché mancano tanti soldi?

Domani nuovo incontro tra Regione, Città Metropolitana e Infra.To per sbloccare l'impasse sul tratto della linea 1 Fermi-Cascine Vica, completa all'80% ma in ritardo di quattro anni. "Nessuno sa dove si è inceppata la macchina", dice l'ex senatore Esposito

Due linee, due velocità, un comune denominatore: lo stallo. Se sulla Linea 2 della metropolitana di Torino si è ancora al lavoro sull'assegnazione dei lotti, con la partenza dei primi treni fissata a un orizzonte ancora ben lontano – quello del 2033 – sulla Linea 1 il problema è di segno opposto: un cantiere arrivato oltre l’80% del suo avanzamento complessivo si è bloccato per il crac della società appaltante ICI. Domani è previsto un vertice tra l’assessore regionale ai Trasporti Enrico Bussolino, i vertici di Infra.To con il commissario Bernardino Chiaia, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo (anche in qualità di sindaco dell’intera Città Metropolitana) e i sindaci di Rivoli, Collegno e Grugliasco.

Un incontro convocato per fare ordine su una domanda tutt’altro che scontata: chi deve fare cosa, adesso, per far ripartire il cantiere. La posta in gioco è alta. I ritardi sulla tratta Fermi-Cascine Vica ammontano già a quattro anni rispetto al cronoprogramma originario, che ne prevedeva il completamento entro la fine del 2024. Se lo stallo dovesse protrarsi, il rischio è che quei quattro anni diventino cinque, poi sei e poi sette.

Crisi al capolinea

Il dissesto della Italiana Costruzioni Infrastrutture (ICI), capofila dell'appalto per i Lotti 1 e 2 della tratta verso Rivoli, si è consumato nell’arco di poche settimane tra la primavera e l’estate di quest’anno. Dopo la richiesta di concordato preventivo presentata il 12 maggio, il Tribunale di Roma ha respinto le misure cautelari il 3 giugno e dichiarato inammissibile la proposta di concordato il 25 giugno, spingendo l'azienda a chiedere la liquidazione il 7 luglio. Il 10 luglio il consiglio d’amministrazione di Infra.To ha deliberato la risoluzione formale dei contratti d'appalto.

Nelle settimane precedenti alla rescissione, la società partecipata del Comune di Torino aveva attivato misure straordinarie – pagamenti diretti a subappaltatori, fornitori, maestranze e contributi previdenziali – per garantire la continuità dei cantieri e tutelare i lavoratori coinvolti, circa 50 tra appaltatori e subappaltatori.

Un’opera all'80%, ma di quanto?

I numeri raccontano un cantiere quasi finito e insieme lontanissimo dal traguardo. Il Lotto 1 è completato all'85,45% (gallerie al 100%), il Lotto 2 al 71,12% (gallerie al 96%), l'ampliamento dell'officina treni al 69,59%, il nuovo deposito all'85,44%. Per chiudere serviranno circa 70 milioni di euro – 40 per le opere civili residue, 30 per gli extra-costi degli altri appalti collegati, inclusa la gestione dei nuovi treni – oltre a un percorso di riaffidamento stimato in un anno e mezzo e a tre ulteriori anni di cantiere.

È qui che si apre una domanda che nessuno ha ancora risposto con chiarezza: se l’opera è giudicata completa all’80% e ne servono altri 70 milioni per finirla, il suo valore complessivo si aggira tra i 350 e i 400 milioni di euro, ai quali si aggiungono i 140 milioni per l'acquisto dei treni. Cifre che, a fronte di oltre 200 milioni di euro di investimento pubblico già sostenuto sin dall’affidamento del 2019-2020, lasciano aperti più di un interrogativo su come si sia arrivati fin qui.

Macchina in panne

Non usa perciò mezzi termini l’ex senatore del Partito Democratico Stefano Esposito, che di trasporti se ne è occupato anche al Comune di Roma, come assessore nella giunta guidata da Ignazio Marino: «La situazione della metro 1 è un disastro. Non si capisce perché manchino tutti questi soldi e cosa davvero è stato fatto in questi quattro anni. La macchina si è inceppata, ma nessuno sa dove. A questo punto chiedo se siamo davvero all’80% di lavori completati». Esposito rivendica di aver previsto per tempo la crisi di ICI: «Fin dall'inizio dicevo che sarebbe andata gambe all'aria, ma nessuno ha voluto starmi a sentire».

Sotto accusa finisce inevitabilmente anche la figura del commissario Chiaia, fortemente voluto da Lo Russo (i due sono anche colleghi al Politecnico) che oltre a essere presidente e amministratore delegato di Infra.To ricopre dal novembre 2023 il ruolo di commissario straordinario per la Linea 2. «Non mi pare che il suo arrivo abbia favorito la velocizzazione», obietta l’ex parlamentare. A questo si aggiunge la richiesta di un commissario straordinario dedicato al prolungamento verso Rivoli – accompagnata dalla richiesta dei 70 milioni mancanti – avanzata dai sindaci del territorio e dallo stesso Lo Russo al Governo, con il primo cittadino che ha indicato proprio Chiaia come possibile candidato. Per Esposito (e non solo) non sarebbe però la figura giusta.

Il nodo dei cantieri di superficie

Al di là dei tecnicismi contabili e procedurali, il conto più salato lo pagano comunque i territori attraversati dal cantiere. Il sindaco di Collegno Matteo Cavallone ha più volte segnalato l’impatto pesante sulla viabilità e sul commercio lungo corso Francia, dove i cantieri di superficie durano ormai da sette anni, con una desertificazione delle attività economiche che i primi cittadini di Collegno, Rivoli e Grugliasco denunciano da mesi. Per questo Infra.To starebbe lavorando per limitare l’ingombro delle aree di cantiere in accordo con i curatori fallimentari della procedura relativa a ICI.

I sindaci hanno già annunciato una manifestazione istituzionale per il 10 ottobre, per tenere alta la pressione sul Governo. Resta da capire se l'incontro di domani riuscirà a tradurre in impegni concreti – chi stanzia cosa, chi decide cosa – le richieste che avanzate dal territorio, o se si tradurrà nell’ennesimo rinvio di un cantiere che sulla carta manca solo dell’ultimo miglio. Non fosse che di volta in volta se ne aggiunge sempre un altro.