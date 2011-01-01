30 milioni di danni dovuti alla siccità

Ammontano già a oltre 30 milioni di euro, secondo le stime di Coldiretti Torino, le perdite per la siccità stimabili per il settore agricolo torinese. La coltura più colpita nel territorio torinese è il mais che, in stagioni normali, garantisce un terzo della produzione piemontese con oltre 4.850.000 quintali coltivati da oltre 4.600 aziende agricole su oltre 48.800 ettari di terreni. Coldiretti mette in guardia sul fatto che per effetto della mancanza d'acqua si prevede una perdita del 30% nelle produzioni irrigue che stanno esaurendo l'acqua da derivazioni e iniziano ad essere sostenute soprattutto dall'ausilio del costoso pompaggio da falda. Mentre si arriva addirittura al 70% di perdita delle produzioni di mais nelle superfici non irrigue. "Al di là della cifra già significativa della perdita economica per le nostre aziende agricole - commenta il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici - vogliamo ricordare che oggi il mais è sempre più una coltura strategica e la scarsità di prodotto locale farà crescere la dipendenza dalle importazioni". "È sempre più evidente - aggiunge il direttore, Carlo Loffreda - che il problema della siccità che colpisce l'agricoltura non riguarda solo gli interessi del settore primario. Per questo è sempre più urgente mettere in campo misure strutturali per affrontare la siccità, a partire da un Piano per i piccoli invasi, un uso plurimo delle acque idroelettriche, misure di sostegno al risparmio idrico, sburocratizzazione e sostegno alla trivellazione di nuovi pozzi. Mentre dalla ricerca sulle Tecniche di Evoluzione Assistita chiediamo nuove varietà in grado di resistere alla siccità".