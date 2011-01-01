ECONOMIA DOMESTICA

Piemonte, 1.700 imprese in più.

Ma chiude un negozio su dieci

Mentre il saldo tra nuove aperture e chiusure resta positivo, il commercio continua a perdere pezzi. Dal 2018 sono sparite migliaia di attività e cala anche l'occupazione. Meno botteghe significa meno servizi, meno giovani al lavoro e quartieri sempre più poveri

Se si guarda il saldo complessivo delle imprese, il Piemonte può tirare un piccolo sospiro di sollievo. Se invece si osservano le vetrine delle città e dei paesi, l’immagine cambia radicalmente. L’economia regionale continua, infatti, a creare nuove aziende, ma il commercio di vicinato arretra senza sosta, confermando una trasformazione del tessuto produttivo che rischia di lasciare interi quartieri con meno servizi e sempre più serrande abbassate.

È il doppio volto che emerge incrociando i dati di Movimprese, l’analisi di Unioncamere e InfoCamere sul secondo trimestre 2026, con il primo Rapporto Confcommercio sul commercio italiano. Da una parte il sistema imprenditoriale tiene, dall’altra il negozio tradizionale continua a perdere la sua battaglia contro la grande distribuzione e l'e-commerce.

Piemonte cresce, ma meno della media

Tra aprile e giugno il Piemonte ha registrato 5.651 nuove imprese, a fronte di 3.951 cessazioni, con un saldo positivo di 1.700 aziende. Lo stock regionale sale così a 418.348 imprese registrate, mentre il tasso di crescita si ferma al +0,41%.

Un risultato positivo, ma inferiore sia alla media nazionale (+0,56%) sia a quella del Nord-Ovest (+0,53%). In altre parole, anche il Piemonte partecipa alla ripresa del sistema imprenditoriale italiano, ma lo fa con un passo più corto rispetto a molte altre regioni.

A livello nazionale il saldo del trimestre raggiunge 32.709 imprese, frutto di 83.169 iscrizioni e 50.460 cessazioni, confermando una dinamica sostanzialmente identica a quella dello scorso anno.

L’economia cambia pelle

La fotografia scattata da Movimprese mostra un’economia che continua a trasformarsi. A trainare la crescita non sono più i comparti tradizionali, bensì i servizi ad alta qualificazione, la finanza, le costruzioni, le attività immobiliari, la ristorazione e i servizi alle persone.

Le attività professionali, scientifiche e tecniche aggiungono oltre quattromila imprese nel trimestre, le costruzioni più di cinquemila, mentre finanziarie e assicurazioni fanno registrare il maggiore incremento percentuale.

Sul fronte opposto, agricoltura e manifattura restano sostanzialmente ferme. Ancora più evidente la difficoltà delle imprese artigiane manifatturiere, mentre l’artigianato continua a vivere soprattutto grazie all’edilizia e ai servizi alla persona. È il segno di un’economia che produce meno fabbriche e più servizi.

Il conto del commercio

Il settore che continua a soffrire maggiormente è però quello del commercio. Tra il 2018 e il 2023 il Piemonte ha perso il 10,2% dei negozi al dettaglio, una contrazione praticamente identica a quella registrata in Veneto ed Emilia-Romagna e destinata ad allinearsi al trend nazionale che, considerando anche il biennio 2024-2025, arriva a un pesantissimo -14,4%.

Anche la presenza dei negozi sul territorio si assottiglia. In cinque anni si è passati da 10,7 a 9,8 esercizi commerciali ogni mille abitanti, con una diminuzione dell’8,4%, quasi sovrapponibile al dato lombardo (-8,3%).

Numeri che raccontano molto più di una semplice evoluzione statistica. Ogni serranda che si abbassa significa infatti meno servizi, meno presidio urbano e meno occasioni di socialità, soprattutto nei piccoli centri e nelle periferie.

Meno negozi, meno lavoro

La trasformazione si riflette anche sull’occupazione. In Piemonte gli addetti del commercio diminuiscono del 5,2%, un calo decisamente superiore a quello registrato nell’intero Nord-Ovest (-1,3%), mentre il Mezzogiorno, contro ogni previsione, mette a segno addirittura un incremento del 3,4%.

Una dinamica che preoccupa particolarmente perché il commercio rappresenta ancora una delle principali porte d’ingresso nel mercato del lavoro per i più giovani. Secondo i dati Inps richiamati da Confcommercio, il 22,5% degli occupati tra i 15 e i 29 anni lavora nel commercio, mentre un ulteriore 40% trova impiego nella ristorazione e nell’hospitality.