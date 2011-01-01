Nuovo Prg di Torino, 875 osservazioni al progetto preliminare

Sono state 875 le osservazioni presentate al progetto preliminare del nuovo piano regolatore generale di Torino: il 44,5% da parte di cittadini e cittadine a titolo individuale, il 32,7% da imprese e operatori economici, il 18,5% da associazioni, comitati e corpi intermedi, il 3,2% da enti pubblici e gestori di servizi. Il 91,5% riguardano aspetti urbanistici e l'8,5% ambientali. Sono alcuni dei dati illustrati in Commissione consiliare dall'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni che ha sottolineato come "ogni osservazione, anche critica", sia "un contributo positivo". "Riteniamo che molte delle richieste - ha osservato - trovino già risposta nell'impianto del piano, quindi forse dobbiamo capire come spiegarlo meglio. Comunque in tanti casi è normale che si chieda chiarezza su cose e regole nuove e tutte queste proposte alimenteranno il lavoro che stiamo facendo". Di quelle analizzate finora, circa metà sono state respinte, il 30% accolte e il 20% accolte parzialmente, ma l'assessore precisa che si tratta di un dato in itinere ancora parziale. Mazzoleni ha poi spiegato che, le osservazioni contengono quesiti, proposte, segnalazioni puntuali e contributi generali di visione e che la maggior parte riguardano il tema aree per servizi e a standard (23%), seguite da osservazioni sulle norme (22%), "che sono nuove rispetto a quelle attuali ed è quindi normale che ce ne siano tante.. Sulla grande novità del Prg, la perequazione - ha rilevato - abbiamo avuto il 5% di osservazioni, anche queste attese per uno strumento così nuovo". In Commissione è stato anche sollevato il tema del ricorso al Tar presentato da Sistemi Urbani. E su questo punto l'assessore ha ricordato che la Città si è costituita in giudizio. "Noi andiamo sereni a difendere le posizioni del Comune, che si basa sulla giurisprudenza", ha risposto, giudicando "abbastanza particolare che si faccia un ricorso su un progetto preliminare, proprio nella fase in cui sono in corso le osservazioni, invece di percorrere questa strada".