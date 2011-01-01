PALAZZO LASCARIS

Cirio punta sul partito delle ferie. "Sull'Irpef è una presa in giro"

Come lo scorso anno la manovra "scalda" il clima prima della pausa estiva. I consiglieri di opposizione devono scegliere tra fare battaglia in aula sull'assestamento o andarsene tranquillamente in vacanza. Ma il governatore può contare su un prezioso alleato

Esattamente come lo scorso anno, in Piemonte i consiglieri regionali di opposizione si trovano davanti a un bivio: fare le barricate a Palazzo Lascaris oppure andarsene sotto l’ombrellone. Perché i dossier aperti sono ancora molti, a partire dall’assestamento di bilancio che, nelle promesse, avrebbe dovuto contenere una riduzione dell’Irpef rimasta, di fatto, lettera morta.

Di argomenti su cui confrontarsi, insomma, ce ne sarebbero in abbondanza. D’altro canto, però, le vacanze estive sono ormai alle porte: un fattore tutt’altro che secondario, che la giunta guidata da Alberto Cirio e la maggioranza di centrodestra contano di sfruttare a proprio vantaggio.

Aria fritta

Del resto il governatore aveva già preparato il terreno martedì quando, a margine della parifica della Corte dei Conti, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano conto del suo ordine del giorno sulla grazia a Mario Roggero, aveva liquidato la questione sostenendo che «ci sono cose più importanti da discutere, come il ddl sulle aree idonee e il piano sulla qualità dell’aria».

Se il primo è stato approvato nell’ultima seduta, il confronto sul piano aria predisposto dall’assessore all’Ambiente Matteo Marnati – che congela lo stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 – non si è ancora concluso e, con ogni probabilità, proseguirà martedì prossimo, quando il Consiglio regionale tornerà a riunirsi. Nella stessa seduta sono previsti anche il voto sul rendiconto, sul bilancio del Consiglio e sul piano di rientro dal disavanzo regionale.

Déjà vu

Tutte questioni di rilievo. Eppure dal menu manca ancora la portata principale: l’assestamento di bilancio, che un anno fa conteneva l’aumento dell'Irpef per il ceto medio. Il provvedimento non arriverà in Aula prima di mercoledì, quando la giunta potrà finalmente licenziarlo dalla Commissione, sede in cui c’è maggiore spazio per le manovre ostruzionistiche.

Anche l’estate scorsa il modus operandi del governatore Cirio e dell’assessore al Bilancio Andrea Tronzano era stato lo stesso: portare un provvedimento tanto impopolare quanto più possibile a ridosso della chiusura estiva, così da depotenziare l’ostruzionismo delle opposizioni. La strategia funzionò almeno in parte. La discussione si trascinò per giorni, con sedute a oltranza, ma alla fine la maggioranza riuscì a portare a casa il provvedimento, accompagnandolo con la promessa di restituire quell’aumento negli anni successivi.

Promessa del marinaio

Promessa mantenuta? Più che mantenuta, miniaturizzata. La tanto annunciata restituzione dell’aumento dell'Irpef si traduce infatti in uno sconto dello 0,06% per i redditi compresi tra 15 mila e 28 mila euro, mentre per lo scaglione successivo, fino a 50 mila euro, non cambia assolutamente nulla. Tradotto dal burocratese: pochi euro all’anno, giusto quanto basta per poter dire di aver iniziato a mantenere la promessa, ma troppo pochi perché i contribuenti se ne accorgano davvero.

Difficile immaginare che quei pochi euro possano placare le polemiche. Le opposizioni, infatti, passano subito all’attacco: «Non è una riduzione, è una presa in giro bella e buona», scrivono in una nota congiunta le capogruppo del campo largo Gianna Pentenero (Pd), Sarah Disabato (M5s), Alice Ravinale (Avs) e Vittoria Nallo (Stati Uniti d’Europa).

«Si tratta di meno di dieci euro l’anno, a fronte di un aumento che ha abbondantemente superato i 70 euro per quella fascia di reddito, mentre quella successiva continuerà a pagare circa 130 euro in più all’anno. Tutto questo mentre nulla è stato fatto per recuperare l’evasione del bollo auto, tanto che dal bilancio sono stati cancellati, per definitiva inesigibilità, 110 milioni di euro mai riscossi», proseguono.

E c’è un dettaglio che difficilmente passerà inosservato. Il grosso della riduzione slitta infatti al 2029, proprio l’anno in cui, salvo sorprese, i piemontesi saranno chiamati a eleggere il nuovo Consiglio regionale. Sempre che Cirio, nel frattempo, non abbia già preso la strada per Roma, anticipando la fine della legislatura piemontese.

Netta la replica di Tronzano: «Ancora una volta la sinistra sceglie di fare polemica mistificando la realtà e i numeri», sostiene l’assessore di Forza Italia, definendo lo sconto dello 0,06% «un segnale» reso possibile dopo che la legge nazionale ha rinviato al 2029 il passaggio da quattro a tre scaglioni Irpef. In sua difesa interviene anche il presidente della Commissione Bilancio, Roberto Ravello (FdI): «La fantasia dell’opposizione supera sempre la realtà».

Ostruzionismo o vacanza

Di fronte all’ennesima mossa del tandem Cirio-Tronzano, le opposizioni passeranno al contrattacco bloccando davvero i lavori del Consiglio oppure si limiteranno alle consuete dichiarazioni, lasciando che l’iter del provvedimento proceda senza particolari scossoni?

In Aula la maggioranza può contingentare i tempi, ma un uso sistematico delle questioni sospensive e pregiudiziali potrebbe comunque prolungare il braccio di ferro per diversi giorni, costringendo il centrodestra a qualche trattativa.

Ogni giornata trascorsa tra i banchi di Palazzo Lascaris, però, è una giornata in meno trascorsa in spiaggia o in qualsiasi altra località di villeggiatura. Il governatore, gli assessori e i consiglieri di maggioranza lo sanno bene. Alla fine prevarrà il partito unico delle ferie oppure la passione politica resisterà anche sotto il sole di agosto?

Omnibus al rientro, consigli aperti chissà

Se l’assestamento appare ormai avviato verso l’approvazione, lo stesso non si può dire della legge di riordino, la cosiddetta Omnibus. Quest’anno sarà esaminata e approvata direttamente dalla Commissione Bilancio, in sede redigente, senza passare dall’Aula, per evitare che si ripeta quanto accaduto dodici mesi fa, quando il confronto fu paragonato, senza troppi giri di parole, a un vero e proprio mercato delle vacche, con trattative alla luce del sole tra maggioranza e opposizione. Considerati i tempi, l’appuntamento è rinviato direttamente a settembre.

Restano poi sospesi anche i Consigli regionali aperti dedicati alla situazione delle carceri e alle crisi industriali. Il presidente dell’Assemblea, Davide Nicco (FdI), ne ha approvato la convocazione, ma non li ha mai calendarizzati. La sensazione, ormai diffusa, è che possano non vedere mai la luce.

Se questi possono attendere, magari anche per sempre, lo stesso non vale per le ferie. Chi ha già prenotato le vacanze lo sa bene. E forse è proprio su questo che, ancora una volta, scommette Alberto Cirio.