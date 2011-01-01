Canalis (Pd), Centro per l'impiego Torino nord è punto strategico

La consigliera regionale in Piemonte Monica Canalis (Pd) ha effettuato ieri un sopralluogo al Centro Per l'Impiego (Cpi) di Torino nord, in via Bologna, il più grande della Regione. "Accompagnata da Erminia Garofalo, direttrice di Agenzia Piemonte Lavoro (Apl), da Elena Re di Apl e da Claudio Onorato, responsabile del Cpi di Torino nord - riferisce -, ho visitato gli uffici, constatando la grande capacità organizzativa sviluppata in questi anni dai 94 operatori, che ha consentito nel 2025 di prendere in carico 24.318 persone disoccupate con il programma del Pnrr Gol - Garanzia occupabilità lavoratori (nel 2024 le prese in carico erano nettamente inferiori: 16.642). Nel solo primo trimestre 2026, sono state prese in carico 7.191 persone, a conferma del trend in ulteriore crescita". "Questi numeri - sottolinea Canalis - non testimoniano tanto un'impennata della disoccupazione, quanto un aumento della presa in carico da parte del Cpi. Al 31 marzo 2026 gli individui occupati, sul totale (297.016) di quelli presi in carico in Piemonte con il programma Gol, erano il 42,3 %. Da quando è partito questo programma del Pnrr, quindi, quasi la metà delle prese in carico si è trasformata in un inserimento lavorativo, e il Cpi di Torino nord non si discosta da questa media regionale". "Nel mio sopralluogo - spiega - è emersa l'impasse del collocamento mirato nell'Asl città di Torino, che attualmente non sta assolvendo all'obbligo di legge relativo alle assunzioni di persone con disabilità, a differenza dell'Asl Città della Salute e del Comune di Torino, che sono ottemperanti. Occorrerebbe consentire l'assolvimento dell'obbligo tramite i servizi delle cooperative di tipo B e non necessariamente con assunzioni dirette (rese difficili da alcuni vincoli sui titoli di studio), come sta facendo il Veneto". Indica infine due filoni da potenziare: "Lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze più richieste in questo momento dal mercato del lavoro (It, Ai, operai e artigiani specializzati, professioni di cura e così via), per ridurre il grave problema del mismatch, inoltre il potenziamento degli strumenti di conciliazione, la cui assenza costringe molti utenti a lasciare il lavoro".