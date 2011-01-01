Innova e Confindustria, rinnovano l'alleanza per la trasformazione digitale

Fondazione Piemonte Innova e Confindustria Piemonte rinnovano e ampliano fino al 31 dicembre 2030 il protocollo d'intesa per sostenere la trasformazione digitale delle imprese. Al centro della collaborazione ci sono innovazione digitale, trasferimento tecnologico, intelligenza artificiale e cyber security, con l'obiettivo di accompagnare le pmi nei processi di innovazione e rafforzarne competitività e resilienza. Un ruolo chiave sarà affidato al Digital Innovation Hub Piemonte e Valle d'Aosta, che coordinerà attività di assessment digitale, formazione, upskilling e reskilling delle competenze, ampliando i servizi a disposizione delle imprese. Le due realtà collaboreranno inoltre per favorire l'accesso ai bandi regionali, nazionali ed europei dedicati a innovazione, Ia, quantum computing, infrastrutture digitali e attrazione di investimenti. Tra le novità del protocollo figurano il supporto alle applicazioni dell'intelligenza artificiale nella manifattura, il rafforzamento della cybersecurity e l'accompagnamento alla conformità normativa (NIS2 e Cyber Resilience Act), anche nell'ambito di progetti di filiera. Prevista inoltre un'attenzione specifica all'innovazione nei settori della salute e della sanità, oltre a iniziative su sostenibilità, competenze, smart communities e partecipazione alla rete Enterprise Europe Network. Per il presidente di Confindustria Piemonte, Andrea Amalberto, "la collaborazione rappresenta uno strumento strategico per sostenere lo sviluppo tecnologico delle imprese piemontesi", mentre la presidente di Fondazione Piemonte Innova, Elena Baralis, sottolinea come fare sistema sia "fondamentale per affrontare le sfide poste da intelligenza artificiale e sicurezza informatica e rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale".