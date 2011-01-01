Istruzione, Parafioriti nuova dirigente ambito territoriale Torino

C'è una nuova dirigente per l'ambito territoriale di Torino dell'Ufficio scolastico del Piemonte, Concetta Parafioriti. Il direttore generale, Stefano Suraniti, spiega in una nota che "Parafioriti porta con sé una lunga e qualificata esperienza maturata nell'Amministrazione scolastica. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità, distinguendosi per competenza, equilibrio istituzionale, capacità organizzativa e profonda conoscenza del sistema di istruzione. Qualità che le hanno consentito di affrontare con efficacia le molteplici sfide che caratterizzano il governo di realtà scolastiche complesse e in continua evoluzione". "L'attenzione costante al dialogo con le istituzioni scolastiche e con il territorio, unita alla capacità di costruire relazioni di collaborazione e di valorizzare il lavoro delle comunità professionali - prosegue Suraniti su Parafioriti -, rappresentano un patrimonio di esperienza e di competenze che oggi mette al servizio della scuola torinese nel nuovo e prestigioso incarico".