Fiavet, i piemontesi per l'estate scelgono capitali europee

Le grandi capitali europee, favorite dai collegamenti aerei diretti, l'Egitto e il Mar Rosso, Kenya e Tanzania, il Centro e Sud America e le crociere nel Mediterraneo sono tra le destinazioni più richieste dai piemontesi per l'estate 2026. In ripresa anche le prenotazioni per Medio ed Estremo Oriente, mentre in Italia restano molto apprezzate le località balneari. Secondo la Fiavet Piemonte, l'associazione delle agenzie di viaggio e più in generale delle imprese di turismo, cresce inoltre il ricorso ai viaggi organizzati, scelti per le maggiori garanzie di assistenza e sicurezza, mentre la durata media delle vacanze si conferma intorno a una settimana. Sul fronte dell'incoming, l'Italia continua a essere percepita come una meta sicura. In Piemonte aumenta l'interesse dei turisti del Centro e Nord Europa per i borghi del Monferrato, scelti per soggiorni detox e vacanze nella natura. Torino si conferma una destinazione molto apprezzata, spesso abbinata a visite nelle Langhe e nel Monferrato. "Sta emergendo un trend interessante - spiega Laura Audi, presidente di Fiavet Piemonte - che vede i turisti del Centro, Nord ed Est Europa scegliere i piccoli borghi piemontesi e soprattutto quelle realtà che offrono la possibilità di trascorrere una vacanza di assoluto relax, immersi nella natura e in attività rilassanti per disintossicarsi da un anno di routine lavorativa e dallo stress. Torino resta poi una destinazione molto apprezzata dagli stranieri che scoprono una città elegante e raffinata, con un'offerta turistica ampia e adatta a tutti".