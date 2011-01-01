Arrestato presunto autore accoltellamento nel Torinese

È stato arrestato il presunto autore dell'accoltellamento avvenuto la sera del 13 giugno scorso in piazza Vittorio Veneto, a Pinerolo, nel Torinese, in cui era rimasto gravemente ferito un giovane di 24 anni di origini afghane. Si tratta di un ventisettenne di origini ivoriane, residente a Pinerolo e già noto alle forze dell'ordine, raggiunto il 22 luglio da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Torino con l'accusa di tentato omicidio aggravato. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il ventiquattrenne aveva avuto un alterco con un gruppo di giovani, degenerato in un'aggressione nel corso della quale era stato colpito con un'arma da taglio. Le indagini, condotte dai carabinieri della Compagnia di Pinerolo, hanno consentito di identificare il presunto responsabile dell'aggressione. Il giovane è stato arrestato dai militari della Sezione Operativa e trasferito nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, a disposizione dell'autorità giudiziaria.