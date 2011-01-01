TAV(ANATE)

Alta felicità? Semmai alta tensione. Daspo prima del festival No Tav

Alla vigilia della decima edizione della Kermesse, il questore firma 14 misure di prevenzione contro esponenti dell'area antagonista, tra cui cinque fogli di via. Raffica di controlli, posti di blocco e ordinanze prefettizie per scongiurare i soliti assalti ai cantieri

Chiamatelo pure Festival dell’Alta Felicità. Per la Questura, però, il conto alla rovescia è quello della massima allerta. Perché se sul palco si annunciano concerti e socialità, fuori dai prati di Venaus la memoria corre ai copioni delle passate edizioni: marce verso i cantieri, reti prese d’assalto, blindati, lacrimogeni e reparti mobili. Così, prima ancora che parta la musica, arrivano quattordici misure di prevenzione firmate dal questore Massimo Gambino contro esponenti dell’area antagonista.

Un segnale che conferma il livello di attenzione delle autorità su una manifestazione che da anni non è soltanto un appuntamento musicale, ma anche il punto di raccolta dell’universo No Tav e della galassia antagonista gravitante attorno ad Askatasuna. Per il questore la priorità è evitare che il decimo compleanno del festival si trasformi nell’ennesimo assalto ai cantieri dell’Alta Velocità. Per questo, ancora prima dell’arrivo delle migliaia di partecipanti nei prati di Venaus, è partita la stretta preventiva.

Prima della festa

Il provvedimento più significativo riguarda nove Daspo urbani della durata di sei mesi nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili di reati commessi durante precedenti manifestazioni. Ad altri cinque militanti sono stati notificati fogli di via obbligatori, validi da sei mesi a un anno, per avere violato l’ordinanza prefettizia che impediva lo spostamento in gruppo nell’area del cantiere di San Didero durante le iniziative del campeggio No Tav della scorsa settimana. Per la Questura si tratta di misure esclusivamente preventive, adottate per ridurre il rischio di nuovi episodi di violenza durante i giorni del Festival.

Tra i provvedimenti adottati dal prefetto Donato Cafagna figurano il divieto di accesso, sosta e stazionamento in alcuni tratti stradali e nelle aree prative adiacenti ai cantieri dell’alta velocità, con l’obiettivo di prevenire azioni illegali. Per la giornata di sabato è stato inoltre esteso fino alle 21 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti su alcuni tratti dell’autostrada A32 e delle strade statali 24 e 25, per ragioni di sicurezza della circolazione. L’ordinanza prefettizia vieta inoltre il travisamento e la detenzione di fumogeni e materiale esplodente di qualsiasi natura, mentre ai sindaci dei comuni interessati è stato chiesto di adottare ordinanze per vietare la vendita per asporto e la detenzione di bevande in contenitori idonei all’offesa della persona, oltre alla vendita, somministrazione e all’asporto di bevande alcoliche con gradazione superiore a 21 gradi. La Prefettura rende noto, infine, che nei primi servizi di prevenzione e controllo svolti ieri sono state identificate alcune centinaia di persone.

Dal palco ai cantieri

Sulla carta l’Alta Felicità è una rassegna musicale gratuita con decine di artisti, dagli Asian Dub Foundation agli Statuto, passando per Cristiano Godano, Lou Dalfin e Delta V. Ma il programma ufficiale racconta anche altro.

Quest’anno ricorrono infatti due anniversari simbolici: i dieci anni del Festival e i quindici anni dagli scontri della Maddalena di Chiomonte del 2011, diventati uno dei momenti fondativi della narrazione No Tav. Non a caso il motto scelto dagli organizzatori è “Saremo ovunque”. E “ovunque” significa tutti i principali luighi dell’opera: Chiomonte, San Didero, Susa-Traduerivi, Salbertrand e Torrazza Piemonte, dove sono previste carovane di manifestanti in partenza direttamente dall’area del Festival.

Del resto, l’allarme delle forze dell’ordine non nasce a caso. Appena una settimana fa il campeggio No Tav si è aperto con una manifestazione davanti al cantiere di San Didero. I manifestanti hanno marciato lungo la statale, battuto le reti di protezione, acceso fuochi d’artificio verso il cantiere e costretto la Questura a schierare blindati, idranti, reparti mobili e un imponente dispositivo antisommossa. Tutto si è concluso senza sfondamenti, ma confermando come il passaggio dal festival ai cantieri sia ormai parte integrante della mobilitazione.

Valle blindata

La risposta dello Stato non si limita ai Daspo. Per tutto il fine settimana la Prefettura ha predisposto un articolato piano di sicurezza. È stato vietato il transito dei mezzi pesanti sull’A32 e sulle principali arterie della valle nelle ore considerate più delicate. Nei comuni interessati dalla manifestazione è inoltre scattato il divieto di vendita per asporto di bottiglie in vetro e lattine, oltre al divieto di vendita di superalcolici. Misure che gli organizzatori e parte della sinistra hanno definito sproporzionate, sostenendo che penalizzino commercianti e residenti.

Nel frattempo sono comparsi posti di blocco ai caselli autostradali, lungo la statale della Valle di Susa e perfino alla stazione di Porta Nuova, dove vengono controllati bagagli e zaini dei partecipanti diretti a Venaus.

Un copione che si ripete ogni estate

Per chi segue da anni la vicenda della Torino-Lione non è una sorpresa. Ogni estate il Festival dell’Alta Felicità rappresenta il momento di massima concentrazione del movimento No Tav. Alla musica e ai dibattiti si affiancano puntualmente iniziative di protesta verso i cantieri, con tentativi di avvicinamento alle aree di lavoro, lanci di oggetti, battiture delle recinzioni, blocchi stradali e inevitabili tensioni con le forze dell’ordine. È proprio questa ripetitività del copione ad avere spinto Prefettura e Questura a intervenire in anticipo, colpendo i soggetti ritenuti più inclini a trasformare la manifestazione in un terreno di scontro.

Dietro il palco, la galassia antagonista

Gli organizzatori rivendicano il Festival come uno spazio di musica, socialità e difesa del territorio. Nella pratica, però, la manifestazione continua a rappresentare anche il principale momento di aggregazione dell’area antagonista che ruota attorno al movimento No Tav, con la partecipazione di realtà dei centri sociali e collettivi provenienti da tutta Italia.

Una componente che negli anni ha spesso rappresentato il nucleo più conflittuale durante le iniziative contro i cantieri, rendendo inevitabile un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi ogni volta che il Festival torna ad animare i prati di Venaus. Per le forze dell’ordine, insomma, la musica è soltanto una parte della colonna sonora. L’altra, da dieci estati, è quella delle sirene dei blindati.