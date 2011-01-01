Eurispes, Italia diventata meta stabile per milioni di migranti

"L'Italia da zona di transito è diventata nel tempo una meta stabile per milioni di persone che fuggono da guerre, povertà e crisi climatiche. I dati ci dicono che le potenzialità dei cittadini stranieri sono largamente sottoutilizzate: nel lavoro, nella scuola, nella formazione professionale". A dirlo Gian Maria Fara, presidente dell'Eurispes che ha condotto un'indagine sulla condizione degli immigrati in Italia. "I migranti regolari residenti in Italia sono quasi cinque milioni - aggiunge - Contribuiscono a costruire ricchezza per il 9% del Pil. Pagano contributi previdenziali che sostengono oltre seicentomila pensioni. Fondano imprese che danno lavoro a centinaia di migliaia di italiani. Si affronta invece l'immigrazione quasi esclusivamente come un fatto di ordine pubblico, anziché come una componente essenziale del modello sociale e produttivo del Paese. Questa miopia ha un costo altissimo che verrà pagato dai giovani italiani che si troveranno, domani, a reggere sulle spalle un sistema previdenziale sempre più insostenibile e un mercato del lavoro afflitto da un profondo disallineamento tra domanda e offerta".