FUTURO PRESENTE

Trino accende il motore dell'Ai. Piemonte hub dei data center

Il Governo dichiara strategico il campus che sorgerà sull'area dell'ex centrale nucleare Galileo Ferraris e nomina un commissario per accelerarne la realizzazione. Il progetto vale metà degli 8 miliardi destinati ai nuovi siti italiani

Se esiste un luogo dove si può leggere mezzo secolo di politica energetica italiana e dei suoi disastri, quel luogo è Trino. Prima il nucleare, poi il gas, oggi l’intelligenza artificiale. Tre stagioni diverse, tutte passate dallo stesso fazzoletto di terra nel Vercellese, che con il via libera del Governo al data center strategico da quattro miliardi di euro torna al centro delle grandi scelte nazionali.

Solo pochi anni fa il nome del comune vercellese era finito al centro del dibattito nazionale per la vicenda del Deposito unico delle scorie radioattive. L’amministrazione comunale aveva presentato un’autocandidatura, poi ritirata mesi dopo tra polemiche politiche e contestazioni, mentre il Governo ha successivamente confermato che non risultavano più candidature attive. Oggi lo stesso territorio torna al centro della strategia energetica nazionale, ma con una prospettiva completamente diversa. Non più il luogo destinato a custodire il passato dell’energia nucleare, bensì quello chiamato ad alimentare il futuro dell’intelligenza artificiale. Dove un tempo si discuteva di scorie, domani si elaboreranno miliardi di dati.

Dove una volta si produceva energia destinata ad alimentare fabbriche e città, domani verranno elaborati i dati che fanno funzionare cloud, piattaforme digitali e sistemi di intelligenza artificiale. È questo il significato della decisione con cui il Consiglio dei ministri ha dichiarato di preminente interesse strategico nazionale il progetto del Cavour Hyperscale Campus, affiancandolo al maxi investimento di Equinix in Lombardia. In totale fanno otto miliardi di euro, metà dei quali destinati al Piemonte, che entra così nella corsa europea per ospitare le infrastrutture sulle quali si giocherà una parte della competitività tecnologica dei prossimi decenni.

La nuova industria

Per comprendere la portata dell’operazione bisogna partire da un equivoco molto diffuso. Quando si parla di cloud si immagina qualcosa di immateriale, quasi sospeso nell’aria. In realtà la cosiddetta “nuvola” ha muri, cavi, trasformatori e milioni di processori. Ogni ricerca su internet, ogni bonifico, ogni video in streaming e ogni risposta generata da ChatGpt, Gemini o Claude passa attraverso enormi edifici che ospitano migliaia di server.

Sono i data center, il cuore fisico dell’economia digitale. Più cresce l’intelligenza artificiale, più aumenta il bisogno di potenza di calcolo, ed è proprio questa domanda senza precedenti che sta spingendo governi e colossi tecnologici a investire miliardi nella costruzione di nuovi campus hyperscale, infrastrutture capaci di sostenere carichi di lavoro enormemente superiori rispetto ai tradizionali centri di elaborazione dati.

L’ex centrale cambia pelle

Il Piemonte entra in questa partita con un progetto destinato a cambiare il volto di Trino. Sull’area occupata dalla ex centrale termoelettrica Galileo Ferraris sorgerà infatti il Cavour Hyperscale Campus, un complesso progettato per raggiungere una potenza compresa tra 300 e 400 megawatt, tra le più elevate previste in Europa. L’investimento sfiora i quattro miliardi di euro e interesserà una superficie di circa un milione di metri quadrati.

Durante la costruzione saranno impiegati mediamente milleduecento lavoratori, con punte superiori ai duemila addetti, mentre una volta completato il campus garantirà tra i trecento e i trecentocinquanta posti di lavoro altamente qualificati, ai quali si aggiungerà un indotto stimato in circa mille occupati. A realizzare l’intervento dovrebbe essere Techbau, società con sede a Castelletto Ticino, già protagonista di importanti infrastrutture tecnologiche.

Da 16 data center al salto di qualità

Finora il Piemonte è rimasto una presenza marginale nella geografia nazionale dei data center. Secondo le rilevazioni dell’Istituto per la Competitività, nella regione sono attivi sedici impianti, un numero ancora lontano dalla concentrazione raggiunta dalla Lombardia, che rappresenta il principale hub italiano del settore. L’intervento di Trino, tuttavia, cambia completamente prospettiva. Non si tratta infatti di un semplice centro di elaborazione dati, ma di un campus hyperscale destinato a ospitare le grandi piattaforme cloud e le applicazioni di intelligenza artificiale. In altre parole, il Piemonte entra direttamente nel segmento più avanzato e strategico dell’infrastruttura digitale europea.

Arriva il commissario

La dichiarazione di interesse strategico nazionale non rappresenta soltanto un riconoscimento politico. Ha effetti molto concreti sul piano amministrativo. Per il progetto sarà infatti nominato un commissario straordinario di Governo, d’intesa con la Regione Piemonte, incaricato di coordinare tutti i procedimenti autorizzativi e ridurre i tempi della burocrazia. L’obiettivo è avviare la conferenza dei servizi entro la fine dell’anno, ottenere l’autorizzazione unica nel corso del 2027 e mettere in funzione il primo lotto dell’impianto entro la fine del 2028.

Secondo il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, questi investimenti dimostrano come l’Italia sia «tornata a essere una destinazione credibile per le grandi iniziative internazionali ad alto contenuto tecnologico e rappresentano un tassello della strategia che punta a trasformare il Paese in uno dei principali hub europei dell’economia digitale».

Servono elettricità e fibra

Se un tempo il destino di un’industria dipendeva dalla vicinanza alle materie prime, oggi un data center sceglie di insediarsi soprattutto dove trova energia elettrica abbondante, reti ad alta tensione e collegamenti in fibra ottica. È anche per questo che l’ex centrale Galileo Ferraris rappresenta una candidatura quasi naturale. Le infrastrutture energetiche esistono già e possono essere riconvertite a servizio della nuova economia dei dati.

Del resto, la disponibilità di elettricità è diventata il principale fattore competitivo nella corsa globale ai data center. Non sorprende quindi che il progetto Equinix in Lombardia abbia già previsto la copertura dell’intero fabbisogno energetico attraverso fonti rinnovabili, mentre in molti altri Paesi europei si studiano sistemi per recuperare perfino il calore prodotto dai server e utilizzarlo nelle reti di teleriscaldamento.

Una corsa che vale più di 4 miliardi

L’investimento di Trino si inserisce in un mercato che sta crescendo a ritmi vertiginosi. L’esplosione dell’intelligenza artificiale sta moltiplicando la richiesta di capacità di calcolo e spingendo tutti i grandi operatori mondiali a costruire nuovi campus digitali. L’Italia, grazie alla posizione geografica, alle connessioni internazionali e alla disponibilità di aree industriali da riconvertire, sta cercando di conquistare uno spazio in questa nuova mappa europea.

Per il Piemonte la scommessa è ancora più significativa. Per oltre un secolo la regione è stata uno dei simboli della manifattura italiana. Oggi prova a ritagliarsi un ruolo diverso, trasformando un luogo nato per produrre energia in una fabbrica destinata ad alimentare l’economia dei dati. Se l’automobile è stata il motore del Novecento piemontese, l’intelligenza artificiale potrebbe diventare una delle leve del suo prossimo futuro.