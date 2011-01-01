Ravello (FdI), archiviazione Extinction Rebellion è precedente pericoloso

"La decisione del Gip di Torino rappresenta un precedente estremamente preoccupante perché rischia di introdurre una sorta di liberalizzazione ideologica dell'imbrattamento". Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale del Piemonte, Roberto Ravello, commentando l'archiviazione nei confronti di alcuni attivisti di Extinction Rebellion che avevano imbrattato una struttura dello stabilimento Leonardo di Torino con la scritta 'Life Not War'. Nelle motivazioni del provvedimento, ricorda Ravello, vengono richiamati, tra gli altri elementi, il limitato pregio estetico del manufatto e il contenuto del messaggio, ritenuto positivo. "Il rischio è che si trasmetta un messaggio devastante: se la causa viene considerata condivisibile, anche un comportamento illecito può trovare una qualche forma di giustificazione", aggiunge Ravello. "Lo Stato deve tutelare sempre la proprietà, il decoro e il rispetto delle regole. La legge deve essere uguale per tutti, non interpretata in funzione delle idee che esprime chi la viola, senza eccezioni costruite su basi ideologiche.", conclude.