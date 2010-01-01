Case popolari, Piemonte vara il Regolamento sulle Decadenze Atc

L'Assessorato regionale alla Casa del Piemonte, su indicazione del vicepresidente della Regione Piemonte Maurizio Marrone, ha varato il Regolamento sulle Decadenze Atc, permesso dalla Legge regionale sulla casa del 2010. "A 16 anni dall'entrata in vigore della legge finisce l'era dell'impunità nelle case popolari, che stava trasformando troppe palazzine Atc in terra di nessuno" commenta Marrone, sottolineando che "gli inquilini vanno tutelati da chi impone anni di vandalismo, prepotenze e incuria ai danni del patrimonio immobiliare pubblico e della convivenza civile. Da oggi chi non rispetta le regole e il prossimo va fuori". Secondo quanto spiegato in una nota, il regolamento individua in maniera puntuale gli obblighi degli assegnatari e un elenco dettagliato di divieti. Tra questi, "l'occupazione o l'uso improprio delle parti comuni, le modifiche abusive, i comportamenti che disturbano i vicini, vandalismi e danneggiamenti, il deposito di materiali pericolosi e abbandoni di rifiuti e tutte le condotte che compromettono il corretto utilizzo del patrimonio pubblico e la qualità della vita degli altri residenti". Quando Atc riceverà segnalazioni o accerterà direttamente "comportamenti gravi e reiterati che arrecano danno agli altri condomini", notificherà una formale contestazione con l'ordine di cessare immediatamente il comportamento. Se le violazioni proseguiranno, Atc procederà direttamente alla risoluzione della convenzione di locazione e potrà agire per ottenere il risarcimento degli eventuali danni.