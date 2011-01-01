Coopstartup, Legacoop premia e sostiene nascita di imprese cooperative

Sono otto i vincitori, su 24 progetti presentati di cui 15 hanno completato il percorso formativo, della quarta edizione di Coopstartup Piemonte, il bando promosso da Legacoop Piemonte, con il contributo di Coopfond, per sostenere la nascita di nuove imprese cooperative. I progetti vincitori riceveranno un contributo a fondo perduto di 5.000 euro per le spese di avvio e voucher per attività di consulenza e formazione specialistica. Si tratta di realtà che operano in ambiti che vanno dall'impresa sociale alle cooperative di comunità, dalle Cer a settori come lo sport, la pet therapy e la ricerca e analisi dei dati. Accanto ai premi principali sono stati assegnati anche riconoscimenti speciali, messi a disposizione dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, per i progetti che si sono distinti per il maggiore impatto sociale e culturale e il premio promosso da Nova Coop dedicato ai temi della sostenibilità. "La rete del territorio - dice il presidente di Legacoop Piemonte, Dimitri Buzio - è il motivo del successo e della crescita di questo progetto. Noi stiamo cercando di contribuire a costruire un ecosistema dell'economia sociale e questa è l'occasione strutturale per aiutare ad acquisire le competenze per gestire le imprese cooperative". Per l'assessore regionale alle Attività produttive Andrea Tronzano "c'è da fare in modo che l'ambiente che costruiamo intorno a voi sia favorevole e un premio come questo va in questa direzione, aiutando anche lo sviluppo dell'impresa". "Essere alla quarta edizione - conclude la vicesindaca con delega al Lavoro, Michela Favaro - significa che era un'intuizione giusta e anche il fatto che questo premio copra sempre più settori significa che ce n'era bisogno, così come c'è bisogno di dare prospettive ai giovani sul nostro territorio, di renderlo attrattivo".