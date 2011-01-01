FINANZA & POTERI

Sopra la banca Rasero campa: scatta il countdown da sindaco

Prima il Palio con la fascia tricolore, poi l'addio a Palazzo Civico per non rischiare di perdere la presidenza della Banca di Asti. È il retroscena che agita il centrodestra, con il commissariamento del Comune ormai sullo sfondo e una successione complicata

Rasero gioca contro il tempo. Non soltanto quello politico, ma soprattutto quello scandito dal calendario di Palazzo Koch. Tra il sindaco di Asti e la presidenza della Banca di Asti, infatti, si starebbe consumando una delicata corsa ai giorni, se non addirittura alle ore, per arrivare alla soluzione che consentirebbe di salvare la seconda senza essere travolto dall’incompatibilità con la prima. E la mossa, secondo quanto risulta, avrebbe già una data indicativa: la prima decade di ottobre.

A quella scadenza, infatti, Maurizio Rasero sarebbe intenzionato a rassegnare le dimissioni da sindaco, anticipando così la conclusione dell’istruttoria che la Banca d’Italia sta conducendo nell’ambito della procedura “Fit & Proper” sulla sua nomina al vertice dell’istituto di credito astigiano. Una decisione che, sempre secondo indiscrezioni, il primo cittadino avrebbe già confidato riservatamente al prefetto di Asti, Claudio Ventrice.

La partita del calendario

È proprio il calendario il vero protagonista della vicenda. I tredici consiglieri di amministrazione della banca hanno approvato il 18 giugno il verbale della riunione del 20 maggio con cui si è conclusa la prima fase della procedura. Da quel momento la documentazione è destinata a Palazzo Koch, che dispone di 120 giorni per pronunciarsi definitivamente.

L’istruttoria non si limita a verificare l’assenza di incompatibilità formali. Gli ispettori della Vigilanza applicano infatti i criteri previsti dal D.M. 169/2020, valutando onorabilità, competenza, indipendenza di giudizio, disponibilità di tempo (“time commitment”) e gestione dei conflitti d’interesse.

Ed è proprio qui che si concentrerebbe il nodo. Per molti osservatori, infatti, se al momento della decisione Rasero fosse ancora contemporaneamente sindaco del capoluogo e presidente della banca, difficilmente Bankitalia potrebbe ignorare il tema della sovrapposizione dei due ruoli. E non sarebbe sufficiente l’aver lasciato la carica di presidente della Provincia lo scorso 27 aprile. Il timore è che forse neppure le dimissioni possano scongiurare coin certezza la decadenza, ma senza queste l’esito è certo.

Il Palio prima di tutto

Ma perché aspettare ottobre? La risposta, raccontano ad Asti, attiene molto al personaggio e alla sua proverbiale vanagloria. Rasero non vorrebbe rinunciare a indossare la fascia tricolore durante il Palio di Asti, in programma il 6 settembre in piazza Alfieri. Sarebbe l’ultimo grande appuntamento simbolico del suo mandato. Dopo quella data scatterebbe il conto alla rovescia.

Inoltre, lasciare troppo presto significherebbe consegnare il Comune a un commissario prefettizio per un periodo più lungo del necessario. Aspettare troppo, invece, significherebbe arrivare al giudizio di Bankitalia ancora da sindaco, con il rischio di compromettere definitivamente la guida della banca. Da qui la finestra individuata nella prima decade di ottobre.

La confidenza al prefetto

In questo scenario assume particolare rilievo il ruolo del prefetto Ventrice. Secondo quanto si racconta negli ambienti politici astigiani, Rasero gli avrebbe già rappresentato informalmente la propria intenzione di dimettersi in quel periodo. Al prefetto spetterà infatti, una volta perfezionato lo scioglimento del Consiglio comunale, nominare il commissario prefettizio destinato a guidare il Comune fino alle elezioni.

E anche Ventrice avrebbe un interesse personale, sia pure esclusivamente sul piano della propria permanenza amministrativa. Originario di Tropea, arrivato al quarto anno del suo incarico ad Asti, si racconta che gradirebbe concludere proprio lì la carriera, evitando un trasferimento per pochi mesi prima del pensionamento previsto tra circa due anni. Per questo, secondo indiscrezioni, starebbe facendo valere i propri canali istituzionali presso il Governo affinché non venga spostato.

Naturalmente tutto ciò nulla cambia sul piano delle prerogative prefettizie, rigidamente disciplinate dalla legge. Ma certamente, raccontano negli ambienti cittadini, il prefetto non rappresenterebbe un ostacolo al percorso immaginato dal sindaco.

La strada è già scritta

Dal punto di vista giuridico il percorso è invece perfettamente definito. Le dimissioni del sindaco non producono effetti immediati: dal deposito decorrono venti giorni durante i quali possono essere ritirate. Soltanto allo scadere di quel termine diventano irrevocabili. Contestualmente il Consiglio comunale viene sciolto e il prefetto nomina un commissario che assume tutti i poteri di sindaco, giunta e consiglio fino alle nuove elezioni. Ed è qui che torna decisiva la data.

Poiché lo scioglimento avverrebbe nella seconda metà del 2026, ben oltre il termine del 24 febbraio previsto dal Testo unico degli enti locali, Asti voterebbe inevitabilmente nella finestra elettorale della primavera 2027, ovvero alla naturale scadenza del mandato.

La giunta mastica amaro

Se questa soluzione tutela la banca, molto meno felici sarebbero gli amministratori comunali, visto che con il commissariamento decadrebbero immediatamente assessori e giunta. E soprattutto all’interno della squadra di governo, raccontano diverse fonti cittadine, il malumore starebbe crescendo. C’è chi considera inevitabile la scelta e chi invece fatica ad accettare che la conclusione anticipata dell’esperienza amministrativa sia dettata dalle esigenze della presidenza bancaria.

Anche molti consiglieri comunali masticano amaro davanti a una consiliatura il cui epilogo rischia di essere deciso non dalla politica o dagli interessi della città, ma dalle esigenze personali del sindaco.

Il caso finito a Roma

La vicenda, del resto, è diventata ormai un caso nazionale. Il 27 maggio i deputati Daniela Ruffino (Azione), Marco Grimaldi (Alleanza Verdi Sinistra), Federico Fornaro (Pd) e Chiara Appendino (M5s) hanno investito della questione il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e la stessa Banca d’Italia, parlando apertamente di un potenziale conflitto d’interessi. Rasero, infatti, nella duplice veste di sindaco e presidente della Provincia, ha designato la larga maggioranza dei componenti del Consiglio di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, principale azionista della banca, che a sua volta lo ha poi indicato alla presidenza dell'istituto.

Grimaldi ha presentato un’interrogazione parlamentare chiedendo verifiche stringenti sui requisiti previsti per gli esponenti bancari. Sul fronte locale Massimo Cerruti, del Movimento 5 Stelle, ha depositato una diffida contestando quello che ha definito il sistema delle “porte girevoli” tra interessi pubblici e privati. L’intera minoranza in Comune ha addirittura abbandonato l’aula durante una seduta del Consiglio, una sorta di Aventino amministrativo, chiedendo verifiche agli organi di vigilanza.

Le contestazioni ruotano tutte attorno a tre punti: concentrazione di potere, requisiti “Fit & Proper” e conflitto d’interessi permanente. Secondo le opposizioni, infatti, è impossibile separare completamente le decisioni assunte nell’interesse del Comune da quelle che riguardano il maggiore istituto di credito del territorio. Lo stesso Rasero, per evitare contestazioni formali, ha già dovuto assentarsi durante le votazioni sull’assestamento di bilancio comunale.

La banca tira dritto

La linea della Banca di Asti resta immutata. Il Consiglio di amministrazione ha dato all’unanimità il proprio via libera alla nomina di Rasero, ritenendo rispettati tutti i requisiti previsti dalla procedura. Dopo l’approvazione del verbale il fascicolo è stato trasmesso a via Nazionale, dove si gioca la partita decisiva: spetterà infatti alla Banca d’Italia verificare se, al di là della regolarità formale della procedura, sussistano anche i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa di vigilanza.

Il nero amministratore delegato Roberto Fiorini e lo stesso Rasero sono stati ricevuti ai primi di giugno dai vertici della Vigilanza, in un incontro descritto come puramente conoscitivo e nel quale, secondo quanto riferito, non sarebbero state affrontate le possibili incompatibilità.

Un sindaco sempre più solo

Sul piano politico, però, Rasero arriva in una posizione molto diversa rispetto a pochi anni fa. In città molti gli attribuiscono un consenso ormai sensibilmente ridimensionato, complice una serie di uscite pubbliche particolarmente controverse e una vicenda bancaria che, anziché rafforzarne l’immagine, ne ha scalfito l’autorevolezza. Non avrebbe oggi un candidato naturale cui consegnare la sua eredità. Ma conserverebbe ancora una notevole capacità di incidere sugli equilibri del centrodestra, anche semplicemente mettendosi di traverso. E questo rende ancora più complicata la partita delle candidature.

Centrodestra in cerca del nome

Mentre il centrosinistra appare ormai orientato a convergere sul nome di Michele Miravalle, 39 anni, docente di Filosofia del diritto al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino e consigliere comunale (sembra ormai essersi raffreddata l’ipotesi di Vittoria Briccarello).

Nel centrodestra, invece, tutto resta aperto. Il nome più forte continua a essere quello di Marcello Coppo, ex assessore. Ma neppure il deputato di Fratelli d’Italia sembrerebbe particolarmente entusiasta dell’ipotesi di correre, anche perché la vittoria appare tutt’altro che scontata.

Lo schema tripartito

La partita astigiana, però, non si esaurisce entro i confini cittadini. Si intreccia con il negoziato, ancora tutto da costruire, con cui il fronte governativo punta a distribuire le candidature nei principali capoluoghi piemontesi in vista delle amministrative del 2027. Lo schema attuale assegna Torino a Fratelli d’Italia, con Maurizio Marrone in pole position; Novara alla Lega, che continua però a faticare nel trovare un candidato sufficientemente competitivo; Alessandria, almeno nelle ipotesi attuali, a Forza Italia con Davide Buzzi Langhi. Ma il segretario regionale della Lega Riccardo Molinari non avrebbe ancora rinunciato a rivendicare la sua Alessandria, continuando a coltivare l’ipotesi Mattia Roggero.

Insomma, mentre Rasero conta i giorni che lo separano dal possibile addio a Palazzo civico, tutto il centrodestra piemontese continua a fare i conti con un domino destinato a ridisegnare più di una candidatura. E ad Asti il primo tassello potrebbe cadere già nella prima decade di ottobre, quando una fascia tricolore potrebbe essere riposta nell’armadio per salvare la poltrona più pesante di piazza Libertà.