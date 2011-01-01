Montaruli (FdI), bene i provvedimenti per il Festival Alta Felicità

"Bene i provvedimenti preventivi emessi contro gli antagonisti No Tav in vista del Festival dell'alta Felicità a Venaus. Visti i ripetuti episodi di violenza a cui siamo stati abituati ogni anno, a ridosso dell'evento, era evidente che fossero necessari provvedimenti contro chi rende ogni occasione motivo di scontro e violenza e lo diciamo da tempo". Ad affermarlo, in una nota, la vicecapogruppo di FdI alla Camera, Augusta Montaruli, che ringrazia le forze dell'ordine "che garantiscono la sicurezza di noi tutti". "Il governo Meloni è al fianco - aggiunge la deputata - e la risposta contro i professionisti della violenza, sarà sempre ferma e non ammetterà sabotaggi nei confronti di un'opera fondamentale".