Ravinale (Avs), con nuove tariffe del Ssn non ci sono più alibi

"L'approvazione in Conferenza Stato-Regioni del nuovo decreto sulle tariffe delle prestazioni sanitarie aumenterà rimborsi riconosciuti dal Servizio sanitario nazionale alle strutture private accreditate per oltre 400 visite ed esami, con un budget nazionale ulteriore di 210,7 milioni di euro all'anno. Viene meno anche uno degli argomenti più utilizzati dalle associazioni datoriali della sanità privata per rinviare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali, in particolare quelli sanità privata e Rsa di Aiop e Aris scaduti da quattordici e otto anni, con i salari che restano al palo nonostante l'aumento esponenziale del costo della vita". Così, in una nota, la capogruppo di Avs in Regione Piemonte, Alice Ravinale. "Proprio questi comparti - aggiunge - sono stati inoltre esclusi dal meccanismo di adeguamento al 50% dell'inflazione previsto dal Decreto Lavoro del Governo Meloni, penalizzando proprio chi garantisce ogni giorno servizi essenziali e facendo un favore agli interessi delle grandi realtà della sanità privata". Ravinale ricorda che "il Consiglio regionale a maggio ha assunto all'unanimità un impegno chiaro, approvando un nostro ordine del giorno: evitare che nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali accreditate o convenzionate con la Regione si lavori a condizioni peggiori rispetto al servizio pubblico. Il rinnovo delle convenzioni regionali in scadenza il 31 dicembre sarà il momento di tenere fede a quest'impegno, e chiederemo da subito con un'interrogazione alla Giunta Regionale - annuncia - come intenda procedere, anche alla luce del nuovo tariffario in vigore da settembre".